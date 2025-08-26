ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Zuhan a Nissan árfolyama a nagy autóipari szakítás után

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Nissan részvényárfolyama csaknem 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz bejelentette, hogy eladja részesedését a japán autógyártóban. Idén a Nissan részvényárfolyama már közel 30 százalékot esett.

A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz közölte, hogy megválik 3,8%-os részesedésétől a japán autógyártóban - írja a Portfolio.

A részvényeket a Mercedes-Benz nyugdíjalapja 2016 óta birtokolta, de a vállalat szerint ezek nem voltak stratégiai jelentőségűek, ezért a portfóliótisztítás részeként értékesítik.

A Mercedes a Nissan második legnagyobb részvényese volt a Renault mögött, amely 35,7%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A Nissan májusban bejelentette, hogy 11 ezer munkahelyet szüntet meg és hét gyárat zár be. A cég vezérigazgatója, Ivan Espinosa júniusban azt nyilatkozta, hogy a rövid távú cél a vállalat stabilizálása és az átalakítás végigvitele.

Júliusban némi könnyebbséget jelentett a japán autógyártóknak, hogy az amerikai vámokat 25 százalékról 15 százalékra csökkentették.

Idén a Nissan részvényárfolyama már közel 30 százalékot esett.

