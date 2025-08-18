ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.56
usd:
338.94
bux:
105116.89
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Vector of USA and Russian flag with grunge texture background. This illustration is an EPS 10 file with contains transparency effects.
Nyitókép: simon2579/Getty Images

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Infostart / MTI

Kína támogat minden békés rendezést célzó erőfeszítést. Üdvözölte, hogy Moszkva és Washington tárgyalásokat folytat, ami elősegítheti az ukrajnai konfliktus politikai rendezését.

Kína továbbra is a maga eszközeivel kívánja előmozdítani a konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében - jelentette ki Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő annak kapcsán szólalt meg, hogy a múlt héten Alaszkában tartott amerikai-orosz csúcstalálkozón sajtóértesülések szerint Kínát is megemlítették, mint Ukrajna biztonságának egyik lehetséges jövőbeni garantálóját.

A szóvivőt arról is kérdezték, miként értékeli Peking, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin hat év után ismét tárgyalóasztalhoz ült, s az orosz elnök tíz év elteltével először járt az Egyesült Államokban.

Mao Ning közölte: Kína támogat minden békés rendezést célzó erőfeszítést. Üdvözölte, hogy Moszkva és Washington tárgyalásokat folytat, ami elősegítheti az ukrajnai konfliktus politikai rendezését.

Hozzátette: Kína azt reméli, hogy minden érintett fél a megfelelő időben csatlakozik a békefolyamathoz, és mielőbb létrejön egy igazságos, tartós és minden fél által elfogadható megállapodás.

Kezdőlap    Külföld    Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

moszkva

ukrajna

kína

orosz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Most már az sem elképzelhetetlen, hogy a kialakult helyzet miatt szükségállapotot vagy vészhelyzetet hirdet ki Aleksandar Vucic – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő hozzátette: bár jelenleg az elnök és a kormányzó párt népszerűsége is alacsony, hosszabb távon az előre hozott választás kiírása lehet az egyetlen racionális döntés.
Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

A szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
 

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Saját kapzsisága miatt a szemünk láttára vérzik el a világ irigyelt növekedési bajnoka

Saját kapzsisága miatt a szemünk láttára vérzik el a világ irigyelt növekedési bajnoka

Kína gazdasági csodája évtizedekig kikezdhetetlennek tűnt, de a lendület az utóbbi években látványosan megtört. Az állami támogatásokkal és szabályozói könnyítésekkel felpörgetett iparágak – az ingatlanszektortól az elektromos jármű- és technológiai iparig – mostanra túlkapacitásokkal, árháborúkkal és romló hatékonysággal küzdenek. A növekedés üteme lassul, a külföldi piacok szűkülnek, miközben a belső kereslet nem képes felszívni a kínálatot. Peking előtt áll a döntés: visszavágja a torzító támogatásokat és stabilabb piaci környezetet teremt, vagy beleragad a közepes fejlettség csapdájába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rontott a Fradi augusztusban: rossz jel a nagyon fontos BL-meccs előtt?

Rontott a Fradi augusztusban: rossz jel a nagyon fontos BL-meccs előtt?

A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says 10 killed as Russia aims to 'humiliate diplomatic efforts' before White House talks

Zelensky says 10 killed as Russia aims to 'humiliate diplomatic efforts' before White House talks

Ukraine’s president condemns Russia’s “cynical” strikes before his meeting with Trump at 13:00 EST (18:00 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 15:04
Kolozsváron folytatta erdélyi körútját az államfő
2025. augusztus 18. 14:52
Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában
×
×
×
×