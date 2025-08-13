Lecsapott Podul Tajvanra – videó

A szél sebessége elérte az óránkénti 191 kilométert, amikor a tájfun délután – hely idő szerint – 1 óra körül partot ért a sziget délkeleti részén fekvő Tajtung megyében, közölte a helyi meteorológiai szolgálat.

Typhoon Podul hit Taiwan's sparsely populated southeast coast on Wednesday packing winds of up to 191 kph (118 mph), as a large swathe of southern and eastern parts of the island shut down and hundreds of flights were cancelled. pic.twitter.com/Japtcrpu5r — The Times Of Earth (@timesofearth) August 13, 2025

A Podul várhatóan szerdán az esti órákban söpör végig a szigeten, majd a Tajvani-szoros felé veszi az irányt, és a közép- és déli régiókat éri el.

Több mint 5500, a tájfun útjában élő embert evakuáltak.

A Podul tájfun várhatóan heves esőzéseket okoz a Kaohsziung város és a szomszédos Pingtung megye hegyvidéki területein, valamint a ritkán lakott Hualien és Tajtung megyében – hangsúlyozta a meteorológiai intézet. Az ügynökség becslése szerint Pingtungban és Kaohsziungban kedd és csütörtök között összesen 400-600 milliméter eső hullhat.

WATCH: Strong waves and rains were seen in Taiwan as large swathes of the island's southern and eastern provinces were shut down ahead of Typhoon Podul's arrival https://t.co/4tM5MQj4lJ pic.twitter.com/Ky4Bn1UsdZ — Reuters Asia (@ReutersAsia) August 13, 2025

Tajvan középső és déli részének nagy része még mindig a Danas tájfun és az elmúlt hetek özönvízszerű esőzéseinek következményeiből próbál talpra állni. A július elején Tajvanra lecsapó Danas két ember életét oltotta ki és több százan megsérültek, miután egy hétvége alatt több mint 500 milliméter eső hullott a sziget déli részére.

