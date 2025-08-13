ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Nyitókép: Pexels.com

Lecsapott Podul Tajvanra – videó

Infostart / MTI

A Podul tájfun szerdán elérte Tajvan délkeleti részét erős szél és heves esőzések kíséretében.

A szél sebessége elérte az óránkénti 191 kilométert, amikor a tájfun délután – hely idő szerint – 1 óra körül partot ért a sziget délkeleti részén fekvő Tajtung megyében, közölte a helyi meteorológiai szolgálat.

A Podul várhatóan szerdán az esti órákban söpör végig a szigeten, majd a Tajvani-szoros felé veszi az irányt, és a közép- és déli régiókat éri el.

Több mint 5500, a tájfun útjában élő embert evakuáltak.

A Podul tájfun várhatóan heves esőzéseket okoz a Kaohsziung város és a szomszédos Pingtung megye hegyvidéki területein, valamint a ritkán lakott Hualien és Tajtung megyében – hangsúlyozta a meteorológiai intézet. Az ügynökség becslése szerint Pingtungban és Kaohsziungban kedd és csütörtök között összesen 400-600 milliméter eső hullhat.

Tajvan középső és déli részének nagy része még mindig a Danas tájfun és az elmúlt hetek özönvízszerű esőzéseinek következményeiből próbál talpra állni. A július elején Tajvanra lecsapó Danas két ember életét oltotta ki és több százan megsérültek, miután egy hétvége alatt több mint 500 milliméter eső hullott a sziget déli részére.

(Címlapképünk illusztráció.)

