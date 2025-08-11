ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.78
usd:
341.11
bux:
104190.64
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Smiling teacher aiming at her elementary students while wanting to hear the answers to her question.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Lehet, hogy mégsem szeptember elején kezdődik az iskola Romániában

Infostart / MTI

Bojkottálni készülnek Romániában a tanévkezdést és nagyszabású tüntetést rendezek szeptember 8-án a bukaresti kormánypalota előtt a megszorításokkal elégedetlen oktatási szakszervezetek - jelentették be hétfőn az érdekképviseleti vezetők, miután Ilie Bolojan miniszterelnökkel és Daniel David oktatási miniszterrel egyeztettek.

"Nem fog megkezdődni a tanév szeptember 8-án. Az oktatást nem lehet könyvelői szempontok alapján kezelni" - idézte Marius Nistort, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnökét az Adevarul című hírportál. A szakszervezeti vezető szerint a tanévnyitó helyett 30 ezer pedagógus fog aznap a kormány székháza előtt tüntetni, és ha a kormány nem vonja vissza a megszorító intézkedéseket, nagyobb szabású szakszervezeti megmozdulásokra számíthat.

Simion Hnacescu, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke szerint a találkozón rámutattak: mind a kötelezőóraszám-, mind az osztálylétszám-növelés, mind az óraadó tanárok órabérének csökkentése

súlyos következményeket von maga után nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok számára is.

A kormány által kiadott közlemény szerint az egyeztetéseken Ilie Bolojan elmondta a szakszervezeti vezetőknek, hogy ezeket az intézkedéseket a szűkös költségvetési források és az oktatási rendszer realitásai indokolják. Emlékeztetett arra, hogy a kötelező heti óraszám 18-ról 20 órára emelésével Románia az európai átlaghoz zárkózott fel.

"Több munka lesz ugyanazért a pénzért. Ez az igazság. De nyitottak vagyunk az oktatási rendszer egyszerűsítésére, hogy a tanárok ideje és energiája az oktatásra összpontosulhasson" - idézte a miniszterelnököt az Agerpres hírügynökség.

Romániában július végén lépett hatályba a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány csökkentését célzó kormányzati intézkedések első csomagja. A törvény 2026-ra is befagyasztotta a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, két százalékponttal emelte az általános áfakulcsot, csökkentette az adókedvezmények mértékét és alkalmazási körét, 10 százalékkal emelte az üzemanyagok, a szeszesitalok és a dohányáru jövedéki adóját, az oktatásra fordított állami kiadások csökkentése érdekében pedig az ösztöndíjalap és órabér lefaragását, a kötelező óraszám és osztálylétszám emelését irányozta elő.

Kezdőlap    Külföld    Lehet, hogy mégsem szeptember elején kezdődik az iskola Romániában

pedagógussztrájk

románia

tanévkezdés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áll a bál, kockázatos irányváltással vádolják a német kormánykoalíciót

Áll a bál, kockázatos irányváltással vádolják a német kormánykoalíciót
Valószínűleg Friedrich Merz sem számított arra, hogy saját pártjában, a CDU-ban, de a kisebbik keresztény pártban, a CSU-ban is bírálatokat vált ki múlt pénteki döntése a Gázai övezetben bevethető izraeli fegyverek további szállításának azonnali leállításáról. Eközben Merznek akadt egy váratlan támogatója is.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen apró alkatrész hibája pusztította el az amerikai légierő legendás B-2 Spirit lopakodó bombázóját

Egyetlen apró alkatrész hibája pusztította el az amerikai légierő legendás B-2 Spirit lopakodó bombázóját

Egy B-2 Spirit lopakodó bombázó hidraulikai meghibásodás miatt szenvedett balesetet 2022-ben, ami végül a repülőgép kivonásához vezetett a szolgálatból - jelentette a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára

Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára

Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will try to get back territory for Ukraine in talks with Putin

Trump says he will try to get back territory for Ukraine in talks with Putin

The US president says talks with Putin on Friday will be a "feel-out meeting" aimed at urging Russia to end the war in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 18:51
Újabb összeget utalt át az EU az ukránoknak a zárolt orosz vagyon kamataiból
2025. augusztus 11. 18:25
Áll a bál, kockázatos irányváltással vádolják a német kormánykoalíciót
×
×
×
×