A brit és lengyel hadiflotta együtt védi az északi tengereket

A kétoldalú megbeszélést követő sajtókonferencián Tusk közölte: az egyik napirendi pontként a tengerek biztonságának érdekében folytatott együttműködést vitatták meg. Utalva a tenger térségében fekvő államok vezetőinek Mark Rutte NATO-főtitkárral kedden Helsinkiben megtartott tanácskozására a kormányfő megerősítette: a Balti Őrszem néven elindított új misszió keretében erősítik a Balti-tenger alatti infrastruktúra védelmét.

"A tengeri biztonság terén együtt fogunk működni az Egyesült Királysággal is, nemcsak a Balti-tengeren, hanem az Északi-tengeren is" - mondta el Tusk. Kifejtette: London a modern technológiák, ezeken belül a mesterséges intelligencia felhasználásával segíti majd Oroszország úgynevezett árnyékflottájának nyomon követését.

Prime Minister Keir Starmer says he and his Polish counterpart Donald Tusk have discussed a new security and defence treaty.



He says this will include "deepening ties" between the two nations' defence industries

