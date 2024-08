Megzavarták Kamala Harris beszédét a palesztinpárti tüntetők, de nem hagyta magát

Kamala Harris alelnököt szerdán egy michigani gyűlésén tartott beszéde közben megzavarta több, a gázai háború ellen tiltakozó személy, amely az első ilyesféle incidens volt az újdonsült demokrata elnökjelölt kampánya során - írja a The New York Times híradása nyomán a Portfolio. Az amerikai lap szerint az elnökjelölt éppen palesztinpárti aktivistákkal egyeztetett a rendezvény előtt.

A Detroitban tartott gyűlésen a tömegben elvegyülő tüntetők többször is azt kiabálták, hogy "Kamala, Kamala, nem bújhatsz el, nem szavazunk népirtásra!". A The Hill szerint a demokrata jelöltet hallgató közönség egy része kifütyülte a tiltakozókat, és "Kamala! Kamala!" skandálással igyekezett elfojtani.

Kamala Harris először úgy reagált a dologra, hogy:

"Azért vagyok itt, mert hiszünk a demokráciában. Mindenki hangja számít, de most én beszélek."

Azonban amikor a demonstrálók továbbra sem hagyták abba a kiabálást, újból figyelmeztette őket: "Tudják mit, ha azt akarják, hogy Donald Trump nyerjen, akkor mondják ezt. Egyébként én beszélek" - mondta.

Michigan államban az országos átlagnál magasabb az arab-amerikai lakosság aránya, különösen Detroit külvárosaiban. Egyes beszámolók szerint a demokraták aggódnak amiatt, hogy a Biden-kormányzat gázai háborúval kapcsolatos politikája szavazatokba kerülhet az államban a novemberi választáson - írja a lap. Az Izrael gázai háborúja ellen tüntetők hónapokig követték Joe Bident is kampánykörútja során, többek között azt skandálva, hogy "vér tapad a kezéhez", "népirtás Joe", illetve "tűzszünetet most!".

A gyűlés előtt Kamala Harris találkozott az el nem kötelezett mozgalom alapítóival, akik a demokrata előválasztás idején Joe Biden ellen kampányoltak annak Izrael-politikája miatt.

Az aktivisták szerint az elnök nyitottnak tűnt az Izraelbe tartó amerikai fegyverszállítmányok esetleges embargójának megvitatására.

Kamala Harris kampánya ezzel szemben mindössze annyival reagált az egyeztetésre, hogy a "rövid megbeszélés során" az alelnök "megerősítette, kampánya továbbra is együttműködik ezekkel a közösségekkel."

Kamala Harris responds to heckler: I am here because we believe in democracy. Everyone's voice matters. But I am speaking now. I am speaking now. pic.twitter.com/BYmzOmqAhQ