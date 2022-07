Boris Johnson elhagyja a világ legjobb állását

A párt akarata, hogy új vezetője és így új miniszterelnöke is legyen - jelentette be Boris Johnson a Downing Street 10. előtt.

Az új pártvezető megválasztásáig Johnson ügyvezető kormányfő marad.

Azt mondta, szomorú, hogy fel kell adnia a világ - szerinte - legjobb állását és nem töltheti ki hivatali idejét. Mint mondta, feladatának és kötelességének tekintette, hogy a 2019-es választási ígéreteit beváltsa. Saját tevékenységét méltatva arról beszélt, hogy sikerrel vezényelte le a Brexitet és visszaszerezte országa önállóságát. Emlékeztetett arra, hogy elsőként Nagy-Britannia győzte le a koronavírus-járványt és London vezeti a nyugati világ Vlagyimir Putyin elleni harcát is. Egyúttal megnyugtatta Ukrajnát, hogy bárki is kövesse őt a kormányfői poszton, Nagy-Britannia támogatása töretlen marad.

Az új pártvezető megválasztásának menetrendjét a jövő héten ismertetik.

A brit konzervatív párt 2019-ben óriási fölénnyel nyerte a parlamenti választásokat. A támogatás azonban mostanra jelentősen lecsökkent, a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor a Tory-k biztosan veszítenének. Ezt támasztja alá, hogy az időközi választásokon több, hagyományosan konzervatív körzetben is az ellenzéki Munkáspárt képviselői nyertek. Ugyanakkor szintén a konzervatívok rovására, jócskán megerősödött a brit parlament harmadik ereje, a Liberális Demokraták is.

Boris Johnson távozását közvetlenül az kényszerítette ki, hogy kormányának két kulcsfigurája, a pénzügyminiszter, valamint az egészségügyi tárca vezetője is lemondott és távozásra szólította fel a kormányfőt. Ezután, lavinaszerűen, a kormánytagok egész sora távozott. Pár napon belül például hárman is megfordultak az oktatási miniszter székében.

Szakértők szerint a konzervatív párt őszi tisztújításának nemcsak az lesz a tétje, hogy ki legyen Boris Johnson utóda, hanem sokkal inkább az, hogy a toryk meg tudják-e őrizni hatalmukat Nagy-Britanniában.

Nyitókép: YouTube/Sky News