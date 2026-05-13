„Legyen erősebben hallható hangja Közép-Európának!” – Szlovákia, Ausztria és Csehország összehangolná lépéseit

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a találkozó után úgy fogalmazott: a három ország között jó baráti és munkakapcsolat van, és fontos, hogy rendszeresen egyeztessenek az aktuális geopolitikai kérdésekről. Hangsúlyozta: egyik ország sem képes egyedül megbirkózni a mai kihívásokkal, ezért szükség van a közös koordinációra és a közös megoldások keresésére.
A tárgyalások egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a közösségi média szabályozása volt. A szlovák államfő szerint egészséges egyensúlyt kell találni a technológiai fejlődés és a biztonság között. Elmondta: azt javasolta partnereinek, hogy közösen készítsenek elő olyan szabályozást, amely korlátozná a fiatalok hozzáférését a közösségi hálózatokhoz. Szerinte ezek az online platformok ugyan sok előnyt kínálnak, de komoly kockázatokat is hordoznak.
Alexander Van der Bellen osztrák államfő méltatta Szlovákia szerepét az S3 elnökségében, és hangsúlyozta: a három országot nemcsak a földrajzi közelség és a közös történelem köti össze, hanem számos közös érdek és kihívás is. Mint mondta, az energiaellátás, a közlekedés és a gazdaság területén is elengedhetetlen az együttműködés. Hozzátette:
a mesterséges intelligencia használata mellett fontos a dezinformáció elleni fellépés is.
Petr Pavel cseh köztársasági elnök arról beszélt, hogy a jó szomszédi kapcsolatok jelentik az európai együttműködés alapját. Szerinte fontos, hogy az országok őszintén kommunikáljanak egymással, és megértsék egymás döntéseinek hátterét. A cseh elnök kiemelte: a mesterséges intelligencia nemcsak a fiatalokra, hanem a biztonságra, a védelemre és az államigazgatás működésére is nagy hatással lesz. Úgy fogalmazott:
a három ország a jövőben is összehangolja lépéseit annak érdekében, hogy Közép-Európa hangja az Európai Unióban is erősebben hallható legyen.
A pozsonyi csúcstalálkozó részeként diákok innovációs projektjeit is bemutatták. A három államfő egyaránt elismerően szólt a fiatalok munkájáról és kreativitásáról. Peter Pellegrini szerint nincs ok aggodalomra a jövőt illetően, ha ilyen tehetséges fiatal generáció nő fel a térségben.
A Slavkovi Hármak elnökei második alkalommal találkoztak ilyen formában. Az első csúcstalálkozót tavaly rendezték meg a morvaországi Slavkov kastélyában, a Slavkovi Nyilatkozat aláírásának tizedik évfordulója alkalmából.