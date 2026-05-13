2026. május 13. szerda Imola, Szervác
A szlovák elnöki hivatal felvételén Peter Pellegrini szlovák elnök (k) Alexander Van der Bellen osztrák elnököt (j) és Petr Pavel cseh elnököt fogadja a Slavkovi Hármak (S3) elnevezésû formáció csúcstalálkozóján Pozsonyban 2026. május 12-én. A háromoldalú együttmûködési nyilatkozatot 2015-ben írta alá Ausztria, Csehország és Szlovákia a csehországi Slavkov (történelmi nevén Austerlitz) kastélyában.
„Legyen erősebben hallható hangja Közép-Európának!” – Szlovákia, Ausztria és Csehország összehangolná lépéseit

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Pozsonyban tartották meg kedden a Slavkovi Formátum, vagyis az S3 országainak elnöki csúcstalálkozóját. A szlovák, az osztrák és a cseh államfő a külpolitikai kihívásokról, a régió együttműködéséről, valamint a mesterséges intelligencia és a modern technológiák kockázatairól tárgyalt. A vezetők egyetértettek abban, hogy a közös problémákra csak összehangolt fellépésekkel lehet megfelelő válaszokat adni.

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a találkozó után úgy fogalmazott: a három ország között jó baráti és munkakapcsolat van, és fontos, hogy rendszeresen egyeztessenek az aktuális geopolitikai kérdésekről. Hangsúlyozta: egyik ország sem képes egyedül megbirkózni a mai kihívásokkal, ezért szükség van a közös koordinációra és a közös megoldások keresésére.

A tárgyalások egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a közösségi média szabályozása volt. A szlovák államfő szerint egészséges egyensúlyt kell találni a technológiai fejlődés és a biztonság között. Elmondta: azt javasolta partnereinek, hogy közösen készítsenek elő olyan szabályozást, amely korlátozná a fiatalok hozzáférését a közösségi hálózatokhoz. Szerinte ezek az online platformok ugyan sok előnyt kínálnak, de komoly kockázatokat is hordoznak.

Peter Pellegrini szlovák elnök (középen), Alexander Van der Bellen osztrák elnök (balra) és Petr Pavel cseh elnök (jobbra) megbeszélést tart a Slavkovi Hármak (S3) elnevezésû formáció csúcstalálkozóján Pozsonyban 2026. május 12-én.

Alexander Van der Bellen osztrák államfő méltatta Szlovákia szerepét az S3 elnökségében, és hangsúlyozta: a három országot nemcsak a földrajzi közelség és a közös történelem köti össze, hanem számos közös érdek és kihívás is. Mint mondta, az energiaellátás, a közlekedés és a gazdaság területén is elengedhetetlen az együttműködés. Hozzátette:

a mesterséges intelligencia használata mellett fontos a dezinformáció elleni fellépés is.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök arról beszélt, hogy a jó szomszédi kapcsolatok jelentik az európai együttműködés alapját. Szerinte fontos, hogy az országok őszintén kommunikáljanak egymással, és megértsék egymás döntéseinek hátterét. A cseh elnök kiemelte: a mesterséges intelligencia nemcsak a fiatalokra, hanem a biztonságra, a védelemre és az államigazgatás működésére is nagy hatással lesz. Úgy fogalmazott:

a három ország a jövőben is összehangolja lépéseit annak érdekében, hogy Közép-Európa hangja az Európai Unióban is erősebben hallható legyen.

A pozsonyi csúcstalálkozó részeként diákok innovációs projektjeit is bemutatták. A három államfő egyaránt elismerően szólt a fiatalok munkájáról és kreativitásáról. Peter Pellegrini szerint nincs ok aggodalomra a jövőt illetően, ha ilyen tehetséges fiatal generáció nő fel a térségben.

A Slavkovi Hármak elnökei második alkalommal találkoztak ilyen formában. Az első csúcstalálkozót tavaly rendezték meg a morvaországi Slavkov kastélyában, a Slavkovi Nyilatkozat aláírásának tizedik évfordulója alkalmából.

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik
kormányülés után

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadások miatt berendelték az orosz nagykövetet. A kezdeti időszakban heti két kormányülésre kerül sor. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedésekről döntenek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették, újabb olajtartalékokat szabadítanak fel. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába. A nem távozó közjogi méltóságok eltávolítására alkotmánymódosítást helyeztek kilátásba.
 

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Európa legnagyobb fenyegetéséről beszélnek - Szintet kell lépni a fegyverkezésben

Európa legnagyobb fenyegetéséről beszélnek - Szintet kell lépni a fegyverkezésben

Oroszország továbbra is a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára, ezért a védelmi szövetségnek újabb szintre kell lépnie, egy erősebb Európára van szükség egy erősebb NATO-n belül - hangoztatta a védelmi szövetség főtitkára szerdán a román fővárosban, a Bukaresti Kilencek (B9) és az Északi Szövetségesek csúcstalálkozóját követő sajtóértekezleten.

Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást

Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást

Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

2026. május 13. 14:02
Keir Starmer rácáfolt a tippelőkre, kitart pozíciójában
2026. május 13. 07:42
Kína erős kártyákkal várja szerdán Donald Trumpot
