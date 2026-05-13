„Legyen erősebben hallható hangja Közép-Európának!” – Szlovákia, Ausztria és Csehország összehangolná lépéseit

Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök a találkozó után úgy fogalmazott: a három ország között jó baráti és munkakapcsolat van, és fontos, hogy rendszeresen egyeztessenek az aktuális geopolitikai kérdésekről. Hangsúlyozta: egyik ország sem képes egyedül megbirkózni a mai kihívásokkal, ezért szükség van a közös koordinációra és a közös megoldások keresésére.

A tárgyalások egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia és a közösségi média szabályozása volt. A szlovák államfő szerint egészséges egyensúlyt kell találni a technológiai fejlődés és a biztonság között. Elmondta: azt javasolta partnereinek, hogy közösen készítsenek elő olyan szabályozást, amely korlátozná a fiatalok hozzáférését a közösségi hálózatokhoz. Szerinte ezek az online platformok ugyan sok előnyt kínálnak, de komoly kockázatokat is hordoznak.

Peter Pellegrini szlovák elnök (középen), Alexander Van der Bellen osztrák elnök (balra) és Petr Pavel cseh elnök (jobbra) megbeszélést tart a Slavkovi Hármak (S3) elnevezésû formáció csúcstalálkozóján Pozsonyban 2026. május 12-én. Fotó: MTI/EPA/Szlovák elnöki hivatal

Alexander Van der Bellen osztrák államfő méltatta Szlovákia szerepét az S3 elnökségében, és hangsúlyozta: a három országot nemcsak a földrajzi közelség és a közös történelem köti össze, hanem számos közös érdek és kihívás is. Mint mondta, az energiaellátás, a közlekedés és a gazdaság területén is elengedhetetlen az együttműködés. Hozzátette:

a mesterséges intelligencia használata mellett fontos a dezinformáció elleni fellépés is.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök arról beszélt, hogy a jó szomszédi kapcsolatok jelentik az európai együttműködés alapját. Szerinte fontos, hogy az országok őszintén kommunikáljanak egymással, és megértsék egymás döntéseinek hátterét. A cseh elnök kiemelte: a mesterséges intelligencia nemcsak a fiatalokra, hanem a biztonságra, a védelemre és az államigazgatás működésére is nagy hatással lesz. Úgy fogalmazott:

a három ország a jövőben is összehangolja lépéseit annak érdekében, hogy Közép-Európa hangja az Európai Unióban is erősebben hallható legyen.

A pozsonyi csúcstalálkozó részeként diákok innovációs projektjeit is bemutatták. A három államfő egyaránt elismerően szólt a fiatalok munkájáról és kreativitásáról. Peter Pellegrini szerint nincs ok aggodalomra a jövőt illetően, ha ilyen tehetséges fiatal generáció nő fel a térségben.

A Slavkovi Hármak elnökei második alkalommal találkoztak ilyen formában. Az első csúcstalálkozót tavaly rendezték meg a morvaországi Slavkov kastélyában, a Slavkovi Nyilatkozat aláírásának tizedik évfordulója alkalmából.