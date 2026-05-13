Építkezés – nem kellett volna így megszabadulni a maradék anyagtól

A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelőanyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az első-, a negyed- és az ötödrendű vádlott egy építőipari cég alkalmazottjaként megegyezett abban, hogy a megmaradó, rájuk bízott szigetelőanyagokat értékesíti, mert főnökük úgysem tudja felmérni a pontos anyagfelhasználást. A három terhelt többször is eladott a megmaradt anyagból a harmadrendű vádlottnak, egyszer pedig a másodrendű vádlottnak is, akik tudtak az áru eredetéről.

Az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint – amelynek túlnyomó része a hatósági lefoglalás útján megtérült –, míg társai esetében 176 ezer forint, amely nem térült meg. A bíróság sikkasztás miatt az elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre, a negyed- és ötödrendű vádlottat pedig személyenként 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A közlemény szerint a bíróság a másod- és harmadrendű terheltet pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, őket 1 év, illetve 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, a végrehajtást mindkettőjük esetében 1 év próbaidőre felfüggesztve. Az első-, a harmad-, a negyed- és az ötödrendű vádlottakkal szemben vagyonelkobzást is elrendeltek.