ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.99
usd:
305.87
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Építkezés – nem kellett volna így megszabadulni a maradék anyagtól

Infostart / MTI

Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a Mezőkövesdi Járásbíróság öt építőipari dolgozót – közölte a Miskolci Törvényszék.

A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelőanyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint az első-, a negyed- és az ötödrendű vádlott egy építőipari cég alkalmazottjaként megegyezett abban, hogy a megmaradó, rájuk bízott szigetelőanyagokat értékesíti, mert főnökük úgysem tudja felmérni a pontos anyagfelhasználást. A három terhelt többször is eladott a megmaradt anyagból a harmadrendű vádlottnak, egyszer pedig a másodrendű vádlottnak is, akik tudtak az áru eredetéről.

Az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint – amelynek túlnyomó része a hatósági lefoglalás útján megtérült –, míg társai esetében 176 ezer forint, amely nem térült meg. A bíróság sikkasztás miatt az elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre, a negyed- és ötödrendű vádlottat pedig személyenként 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A közlemény szerint a bíróság a másod- és harmadrendű terheltet pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek, őket 1 év, illetve 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, a végrehajtást mindkettőjük esetében 1 év próbaidőre felfüggesztve. Az első-, a harmad-, a negyed- és az ötödrendű vádlottakkal szemben vagyonelkobzást is elrendeltek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Építkezés – nem kellett volna így megszabadulni a maradék anyagtól

építőipar

pénzmosás

sikkasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik
kormányülés után

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadások miatt berendelték az orosz nagykövetet. A kezdeti időszakban heti két kormányülésre kerül sor. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedésekről döntenek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették, újabb olajtartalékokat szabadítanak fel. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába. A nem távozó közjogi méltóságok eltávolítására alkotmánymódosítást helyeztek kilátásba.
 

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer

Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer

A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 18:48
Tiktok-show: készpénz helyett kész átverést kaptak a gyanútlan vevők
2026. május 13. 10:58
Csalással szerzett pénzt próbált tisztára mosni, most szembenézhet a törvény szigorával
×
×