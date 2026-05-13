Népszámlálás erejű agrárösszeírás jön, nincs kibúvó – részletek

Május 15-én kezdődik és július 15-ig tart a Központi Statisztikai Hivatal aktuális mezőgazdasági-gazdaságszerkezeti felmérése. Ilyen statisztikai adatfelvételre 3-4 évente kerül sor, utoljára 2023-ban volt hasonló. Tízévente agrárcenzusokat is végrehajtanak. Fontos, hogy pontos és naprakész adatokkal rendelkezzen az ország két agrárcenzus között is, ezért is számolnak most.

Az InfoRádió megkeresésére Tóth Péter, a KSH főosztályvezetője elmondta: az agrárium minden területére koncentrálnak, hogy láthassák az egyes gazdaságok szerkezetét, például mekkora területen gazdálkodnak, milyen és mekkora állatlétszámot tartanak.

„A foglalkoztatás kapcsán nagyon érdekes az, hogy

milyen életkorúak a gazdák, milyen a legmagasabb szakmai végzettségük.

Most külön blokkban foglalkozunk az állattartás épületeivel, a trágyakezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, és még néhány apró kérdést felteszünk a nyújtott szolgáltatások kapcsán, illetve a gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenység vonatkozásában” – részletezte.

Személyesen és digitális módszerrel is dolgoznak majd. A mezőgazdasági összeírások esetében most már tíz éve nem használnak papír alapú kérdőíveket, kizárólag elektronikus eszközökön történik az összeírás.

Két érintetti kör van:

mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek: egészen június 15-ig – kötelező jelleggel – elektronikusan tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségüket egyéni gazdaságok: döntő többségük számára az online kitöltés majd egy lehetőség egészen május 31-éig, és arra buzdítják őket, hogy éljenek ezzel. Aki nem tud vagy nem szeretne, azt július első feléig felkeresik az összeírók, 969 településen közel 400 összeíró dolgozik majd másfél hónapon át.

Tóth Péter hangsúlyozta: a részvétel ebben kötelező, de szerinte nem ez a lényeg.

„Három évvel ezelőtt, a legutóbbi felmérés idején az derült ki, hogy 198 ezer gazdaság működik

az országban. A gazdáknak a jól felfogott érdekük, hogy számunkra pontos, naprakész adatokat szolgáltassanak, hiszen így tudjuk majd az aggregált adatokkal a döntéshozókat támogatni annak érdekében, hogy ők jó intézkedéseket hozzanak, jó támogatási formákat alakítsanak ki, és ezzel segítsék a gazdák mindennapjait” – indokolt.

A kérdőíven csak olyan adatokat gyűjtenek, amelyekhez más adminisztratív forrásból nem tudnak hozzájutni.

„Ha nem lennének ilyen alternatív adatforrásaink, mint például az egységes kérelem adatai, akkor dupla olyan hosszú lenne a kérdőív” – tette hozzá.

Az összeírási szakasz tehát július 15-én zárul, és ezt követően 45 nap múlva, majd augusztus 31-én meg fogják jelentetni az előzetes adatokat. Ezután következik a különböző további adatok átvétele, illetve ezek feldolgozása, integrálása a KSH adatbázisába. A részletes információkat, területi szintű adatokat, különböző tendenciák elemzéseit 2027 nyarán fogják megjelentetni.

A felmérés egyébként valamennyi uniós tagállamban is megtörténik kötelező jelleggel, így 2028-ban lesznek majd uniós szintű összehasonlítható adatok is.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.