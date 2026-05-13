2026. május 13. szerda
Zöldellő szántóföld Simontornya határában 2019. december 17-én.
Nyitókép: Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Népszámlálás erejű agrárösszeírás jön, nincs kibúvó – részletek

Infostart / InfoRádió

Péntektől indul az Agrárium 2026, a KSH nagy felmérése a mezőgazdaságról. Tóth Péter, a KSH főosztályvezetője beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Május 15-én kezdődik és július 15-ig tart a Központi Statisztikai Hivatal aktuális mezőgazdasági-gazdaságszerkezeti felmérése. Ilyen statisztikai adatfelvételre 3-4 évente kerül sor, utoljára 2023-ban volt hasonló. Tízévente agrárcenzusokat is végrehajtanak. Fontos, hogy pontos és naprakész adatokkal rendelkezzen az ország két agrárcenzus között is, ezért is számolnak most.

Az InfoRádió megkeresésére Tóth Péter, a KSH főosztályvezetője elmondta: az agrárium minden területére koncentrálnak, hogy láthassák az egyes gazdaságok szerkezetét, például mekkora területen gazdálkodnak, milyen és mekkora állatlétszámot tartanak.

„A foglalkoztatás kapcsán nagyon érdekes az, hogy

milyen életkorúak a gazdák, milyen a legmagasabb szakmai végzettségük.

Most külön blokkban foglalkozunk az állattartás épületeivel, a trágyakezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, és még néhány apró kérdést felteszünk a nyújtott szolgáltatások kapcsán, illetve a gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenység vonatkozásában” – részletezte.

Személyesen és digitális módszerrel is dolgoznak majd. A mezőgazdasági összeírások esetében most már tíz éve nem használnak papír alapú kérdőíveket, kizárólag elektronikus eszközökön történik az összeírás.

Két érintetti kör van:

  1. mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek: egészen június 15-ig – kötelező jelleggel – elektronikusan tudják teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségüket
  2. egyéni gazdaságok: döntő többségük számára az online kitöltés majd egy lehetőség egészen május 31-éig, és arra buzdítják őket, hogy éljenek ezzel. Aki nem tud vagy nem szeretne, azt július első feléig felkeresik az összeírók, 969 településen közel 400 összeíró dolgozik majd másfél hónapon át.

Tóth Péter hangsúlyozta: a részvétel ebben kötelező, de szerinte nem ez a lényeg.

„Három évvel ezelőtt, a legutóbbi felmérés idején az derült ki, hogy 198 ezer gazdaság működik

az országban. A gazdáknak a jól felfogott érdekük, hogy számunkra pontos, naprakész adatokat szolgáltassanak, hiszen így tudjuk majd az aggregált adatokkal a döntéshozókat támogatni annak érdekében, hogy ők jó intézkedéseket hozzanak, jó támogatási formákat alakítsanak ki, és ezzel segítsék a gazdák mindennapjait” – indokolt.

A kérdőíven csak olyan adatokat gyűjtenek, amelyekhez más adminisztratív forrásból nem tudnak hozzájutni.

„Ha nem lennének ilyen alternatív adatforrásaink, mint például az egységes kérelem adatai, akkor dupla olyan hosszú lenne a kérdőív” – tette hozzá.

Az összeírási szakasz tehát július 15-én zárul, és ezt követően 45 nap múlva, majd augusztus 31-én meg fogják jelentetni az előzetes adatokat. Ezután következik a különböző további adatok átvétele, illetve ezek feldolgozása, integrálása a KSH adatbázisába. A részletes információkat, területi szintű adatokat, különböző tendenciák elemzéseit 2027 nyarán fogják megjelentetni.

A felmérés egyébként valamennyi uniós tagállamban is megtörténik kötelező jelleggel, így 2028-ban lesznek majd uniós szintű összehasonlítható adatok is.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába.
 

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök a megbeszélés után sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak

Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

