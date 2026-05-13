Egyre kevesebb sört isznak a csehek – ráadásul terjed egy furcsa sördivat

Csehországban 2025-ben történelmi mélypontra esett a sörfogyasztás, miközben az alkoholmentes sörök iránti kereslet továbbra is dinamikusan növekszik – derül ki a Cseh Sör- és Malátaszövetség legfrissebb adataiból – írja az ESM Magazine híradása nyomán a Portfolio.

Tavaly összesen 19,96 millió hektolitert állított elő a cseh söripar, ami 4,3 százalékos, 894 ezer hektoliteres visszaesés 2024-hez képest, sőt, a 2019-es Covid-járvány előtti mennyiséggel összehasonlítva már 1,6 millió hektoliterrel kevesebb. Ezzel 121 literre csökkent az egy főre jutó sörfogyasztás.

A termelés több mint negyedét adó export 8,2 százalékkal esett vissza. A visszaesés a legfontosabb célpiacokon, így Szlovákiában és Németországban is jelentős volt.

Egyedül az alkoholmentes sörök piaca volt képes növekedni, ezek gyártása 4 százalékkal emelkedett, 1,68 millió hektoliterre. Belföldön ezeknek az italoknak a fogyasztása az elmúlt évtizedben megduplázódott.

A sörfogyasztási helyszínek terén is változásokat figyeltek meg a szakértők, ugyanis a belföldi értékesítésnek már csak a 28 százaléka realizálódik a vendéglátóiparban. Ez a tendencia különösen a kisebb települések kocsmáit és éttermeit sújtja. A kevesebb vendég és a működési költségek emelkedése miatt egyre több egység zár be.

Az ágazati szövetség azonnali kormányzati beavatkozást, többek között a csapolt sör áfájának csökkentését sürgeti. A szektor évente 29 milliárd cseh koronát (mintegy 1,19 milliárd eurót) fizet be adóként az államkasszába, és több mint 60 ezer embernek ad munkát. Emellett a termeléshez szükséges nyersanyagok több mint 90 százalékát belföldi forrásból szerzik be.