2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Egy korsó Staropramen sör egy asztalon.
Nyitókép: Pexels

Egyre kevesebb sört isznak a csehek – ráadásul terjed egy furcsa sördivat

Infostart

Egyre kevesebb sör fogy a cseheknél a friss felmérések szerint, ezzel párhuzamosan viszont egyre nagyobb teret nyernek az alkoholmentes sörök, ami egy-két évtizede még elképzelhetetlen lett volna Csehországban...

Csehországban 2025-ben történelmi mélypontra esett a sörfogyasztás, miközben az alkoholmentes sörök iránti kereslet továbbra is dinamikusan növekszik – derül ki a Cseh Sör- és Malátaszövetség legfrissebb adataiból – írja az ESM Magazine híradása nyomán a Portfolio.

Tavaly összesen 19,96 millió hektolitert állított elő a cseh söripar, ami 4,3 százalékos, 894 ezer hektoliteres visszaesés 2024-hez képest, sőt, a 2019-es Covid-járvány előtti mennyiséggel összehasonlítva már 1,6 millió hektoliterrel kevesebb. Ezzel 121 literre csökkent az egy főre jutó sörfogyasztás.

A termelés több mint negyedét adó export 8,2 százalékkal esett vissza. A visszaesés a legfontosabb célpiacokon, így Szlovákiában és Németországban is jelentős volt.

Egyedül az alkoholmentes sörök piaca volt képes növekedni, ezek gyártása 4 százalékkal emelkedett, 1,68 millió hektoliterre. Belföldön ezeknek az italoknak a fogyasztása az elmúlt évtizedben megduplázódott.

A sörfogyasztási helyszínek terén is változásokat figyeltek meg a szakértők, ugyanis a belföldi értékesítésnek már csak a 28 százaléka realizálódik a vendéglátóiparban. Ez a tendencia különösen a kisebb települések kocsmáit és éttermeit sújtja. A kevesebb vendég és a működési költségek emelkedése miatt egyre több egység zár be.

Az ágazati szövetség azonnali kormányzati beavatkozást, többek között a csapolt sör áfájának csökkentését sürgeti. A szektor évente 29 milliárd cseh koronát (mintegy 1,19 milliárd eurót) fizet be adóként az államkasszába, és több mint 60 ezer embernek ad munkát. Emellett a termeléshez szükséges nyersanyagok több mint 90 százalékát belföldi forrásból szerzik be.

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer

A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

