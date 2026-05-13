computer laptop screen on a blue background with sticky note showing the traffic sign of no entry for no access networks or blocked website etc.. Concept of internet security, maleware and antivirus protections on a PC.
Nyitókép: pictafolio/Getty Images

Sokkoló számok az internet legsötétebb ügyeiről

Infostart / MTI

Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés 2025-ben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegélyszolgálatához, az Internet Hotline-hoz – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.

A tájékoztatás szerint a megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünneplő szolgálatnak egyre több szülő és gyermek szavaz bizalmat. Az Internet Hotline – https://nmhh.hu/internethotline/ – fennállásának tizenöt éve alatt több mint 21 ezer bejelentést kezelt, és ezzel hozzájárult az online tér biztonságosabbá tételéhez.

Az összegzés szerint a hotline-hoz 2025-ben beérkezett 2575 bejelentés csaknem 80 százaléka igényelt érdemi intézkedést. A szolgáltatás iránti bizalom erősödését tükrözi, hogy a jelzések 62 százalékát nem anonim módon tették meg.

Az előző évekhez képest kiugró mértékben nőtt a bejelentők között a gyermekek és szülők aránya, ami egyszerre utal a tudatosság erősödésére és a segítségkérés iránti nyitottságra: a tavalyi évben 125 gyermek és 81 szülő fordult a jogsegélyszolgálathoz.

A gyermekek bejelentéseinek közel fele, a szülők jelzéseinek harmada gyermekek online szexuális bántalmazásával összefüggésben érkezett – olvasható az tájékoztatóban.

Mint írták, a gyermekek online szexuális bántalmazása 2019 óta a legtöbbet jelentett kategória, a jogsegélyszolgálat a 2011-es megalakulásától számítva összesen 9087 ilyen bejelentést kezelt. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is ezzel a kategóriával kapcsolatban érkezett az IH-hoz a legtöbb jelzés, az összes bejelentés 32 százaléka.

Az Internet Hotline szakértői 2025-ben 831 bejelentéshez kapcsolódóan 1193 linket vizsgáltak meg, majdnem kétszer annyit, mint egy évvel korábban. A jelentett linkek 53 százaléka bizonyult feltételezhetően gyermekpornográf tartalomnak.

Az esetek többsége (61 százaléka) 13 év alatti gyermekeket érintett, elsősorban lányokat (78 százalék), de nőtt a fiú áldozatok aránya is.

A felvételek jellemzően otthoni környezetben készültek, ami megnehezíti a megelőzést. A bejelentések egyre nagyobb része kapcsolódik közösségimédia-platformokhoz, ezek 75 százaléka 2025-ben a Telegramot érintette.

Az Internet Hotline által vizsgált tartalmak túlnyomóan holland, amerikai, orosz és vietnámi szervereken voltak elérhetők.

A magyar tárhelyeket jellemzően továbbra sem használják az elkövetők, tavaly 65 alkalommal azonosítottak hazánkban tárolt tartalmat a világban működő hotline-ok.

Az adatok szerint a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában érkezett jelzések száma 2024-hez képest a duplájára nőtt, ezek az összes bejelentés 18 százalékát teszik ki. Ezeknek az ügyeknek a 82 százaléka igényelt intézkedést. E kategórián belül továbbra is nagy problémát jelent a felnőttek intim képeivel való visszaélés, az IH elemzői 2025-ben 159 ilyen esetet azonosítottak.

Az adathalász visszaélések száma 2025-ben csúcsot döntött: 428 bejelentés érkezett ebben a kategóriában (az összes bejelentés 17 százaléka). A jelzések jelentős része (99 bejelentés) hamis webáruházakra vonatkozott, amelyek tevékenysége a felhasználók megtévesztésére és személyes vagy pénzügyi adataik megszerzésére irányult.

Az Internet Hotline 2025-ben 828 alkalommal járt el a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) szerinti megbízható bejelentőként. Az eljárások döntő többsége eredményesen és rövid idő alatt zárult: a szolgáltatók 688 esetben intézkedtek a hotline jelzései nyomán, és az esetek 55 százalékában már 1-3 napon belül reagáltak a jogsegélyszolgálat megkeresésére.

A szolgálat tevékenysége túlmutat a bejelentések kezelésén, hiszen az Internet Hotline kiemelt feladata az online biztonsággal kapcsolatos szemléletformálás is.

A hotline munkatásai mintegy 60 előadással, szakmai rendezvénnyel és ismeretterjesztő programmal megközelítőleg 5500 főt értek el közvetlenül 2025-ben – tartalmazza a közlemény.

A tájékoztatás szerint az Internet Hotline 15 éves működése során az online visszaélések elleni fellépés stabil és elismert szereplőjévé vált, különösen a digitális gyermekvédelem területén. Az adatok egyértelműen jelzik: egyre többen ismerik a szolgáltatást, és egyre nagyobb bizalommal fordulnak segítségért a jogsegélyszolgálathoz. Ez pedig kulcsfontosságú tényező a biztonságosabb digitális környezet megteremtésében mind a gyermekek, mind a felnőttek számára. A beszámoló a https://nmhh.hu/kiadvany/43/Internet_Hotlinebeszamolo_2025 linken érhető el.

