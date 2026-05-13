2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Az ukrán fegyveres erõk 65. önálló gépesített dandárja sajtószolgálatának képén katonák útnak indítanak egy FPV drónt (First Person View) a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen tartott gyakorlatozáson az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2026. április 11-én.
Nyitókép: Andrij Andrijenko

Amerikai katonák mennek Ukrajnába

A Pentagon katonai személyzetet küld Ukrajnába – mégpedig tanulni. Az a cél, hogy valós harci körülmények között tudják megfigyelni a katonai drónok használatát.

Az Egyesült Államok szeretné elsajátítani az ukránok tudását, különösen a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) elleni védekezési stratégiákat – írja a Portfolio ukrán hírügynökségi források alapján.

Pete Hegseth védelmi miniszter mindezeket egy kongresszusi meghallgatáson jelentette ki. A mondatokat megelőzte Mitch McConnell, a szenátus kisebbségi vezetőjének kérdése, aki

Ukrajnát egyenesen a háború Szilícium-völgyének nevezte.

Személyesen hagytam jóvá további személyzet kiküldését, hogy tanuljanak a drónos csatatérről, mind támadásban, mind védekezésben, hogy beépítsük azt a védekezésünkbe és a támadásunkba egy olyan korban, ahol a drónok dominanciájára van szükség – mondta Pete Hegseth.

Az amerikai védelmi miniszter így magyarázta, hogy a költségvetésben miért fordítanak ennyit a drónokra. A meghallgatáson más szenátorok is azt hangsúlyozták, hogy Ukrajna jelenleg mennyire fejlett technológiával és taktikával bír a drónhadviselés terén, ezért a helyzete globálisan is egyedülálló.

Óriásit ugrott az inflációs nyomás az USA-ban

A vártnál jóval erősebb amerikai termelői árindex érkezett áprilisban: havi alapon 1,4%-kal emelkedett a várt 0,5% helyett, éves alapon pedig 6,0%-ra gyorsult a 4,9%-os konszenzussal szemben. A termelői maginfláció is kellemetlen meglepetést hozott, ami erősítheti a Fed óvatosságát.

Megszólalt a VAR-ról Pep Guardiola: ezt kéri játékosaitól, ha beütne a baj

A Manchester City vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés előtt értékelte csapata helyzetét a bajnoki hajrában.

Tariffs, the competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

2026. május 13. 12:50
A vietnámi testvérpár 16 milliárd forintos kárt okozott, Somogyban emeltek vádat ellenük
2026. május 13. 12:02
Nem tett jót a román gazdaságnak az első negyedév
