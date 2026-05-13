Amerikai katonák mennek Ukrajnába

Az Egyesült Államok szeretné elsajátítani az ukránok tudását, különösen a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) elleni védekezési stratégiákat – írja a Portfolio ukrán hírügynökségi források alapján.

Pete Hegseth védelmi miniszter mindezeket egy kongresszusi meghallgatáson jelentette ki. A mondatokat megelőzte Mitch McConnell, a szenátus kisebbségi vezetőjének kérdése, aki

Ukrajnát egyenesen a háború Szilícium-völgyének nevezte.

Személyesen hagytam jóvá további személyzet kiküldését, hogy tanuljanak a drónos csatatérről, mind támadásban, mind védekezésben, hogy beépítsük azt a védekezésünkbe és a támadásunkba egy olyan korban, ahol a drónok dominanciájára van szükség – mondta Pete Hegseth.

Az amerikai védelmi miniszter így magyarázta, hogy a költségvetésben miért fordítanak ennyit a drónokra. A meghallgatáson más szenátorok is azt hangsúlyozták, hogy Ukrajna jelenleg mennyire fejlett technológiával és taktikával bír a drónhadviselés terén, ezért a helyzete globálisan is egyedülálló.