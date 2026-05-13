2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozóját követõ sajtóértekezleten Brüsszelben 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Drónokra mennek az első EU-s hitelmilliárdok júniusban

Infostart / MTI

Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét, a pénzösszeg közvetlenül a drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni, amelyek jelenleg kulcsfontosságú képességet jelentenek az orosz erők visszaszorításában – közölte Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben.

A tagországok védelmi minisztereinek tanácskozását követő keddi sajtótájékoztatóján Kallas hangsúlyozta: noha a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának már biztosított, a kétoldalú, országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben.

Az Ukrajnának nyújtani tervezett biztonsági garanciákkal kapcsolatban közölte, hogy amint életbe lép a fegyverszünet, az EU megerősíti műholdközpontjának kapacitását, hogy támogatást nyújthasson a tűzszünet figyelemmel követéséhez, továbbá az orosz árnyékflotta hajóinak felkutatásához az uniós szankciók megkerülésének felszámolása érdekében.

„Oroszország hosszú távú szembenállásra készül a Nyugattal” – hívta fel a figyelmet Kallas. Véleménye szerint az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tesztelni meri-e az európai védelmet, csak Európán múlik.

„Az elrettentés akkor működik, ha hiteles, a gyengeség csak agressziót vált ki” – fogalmazott.

Kallas azon véleményének adott hangot, hogy az orosz elnök kijelentései azt mutatják, hogy nincs erős pozícióban. Putyin azonnal véget vethet a háborúnak, ha felhagy a civilek és a civil infrastruktúra bombázásával, és kivonja csapatait Ukrajnából. Ez ilyen egyszerű – hangoztatta Kallas, majd hozzátette: van lehetőség a háború lezárására.

„A világ legfontosabb hajózási útvonalának lezárása tarthatatlan”

Az iráni konfliktussal kapcsolatban a főképviselő hangsúlyozta, hogy az EU támogat minden diplomáciai kezdeményezést, mely kiutat kínál, és megakadályozza a további eszkalációt. A Hormuzi-szorosra utalva kijelentette: a világ legfontosabb hajózási útvonalának lezárása „tarthatatlan”. Szavai szerint az EU haditengerészeti műveletei a régióban létfontosságú szerepet játszhatnak az energia- és kereskedelmi forgalom helyreállításában. Az Aspides vörös-tengeri misszió már most döntő fontosságú hozzájárulást nyújt a hajózás védelméhez, de tevékenysége kiterjeszthető a Hormuzi-szorosra is – hívta fel a figyelmet.

Kaja Kallas a nap folyamán korábban „intő jelnek” nevezte, hogy az Egyesült Államok várhatóan csapatokat von ki Európából és nem telepít közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépeket és egyéb fegyvereket Németországba.

„Ez egyértelműen jelzi számunkra, hogy valóban fel kell gyorsítanunk a védelmi ipart, a közös beszerzéseket, és képesnek kell lennünk arra, hogy saját magunk állítsuk elő a szükséges védelmi képességeket” – tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Magyar Péter számos közjogi méltóság távozását követeli. Erről, és az esetleges alkomtányozásról az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

Lecsapott a hideg, éjszaka havazott Magyarországon

Az éjszaka leple alatt havazni kezdett a Mátrában a beáramló hideg levegő eredményeként, a Kékesen még ma reggel is látszanak hófoltok.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 13.)

A Pénzcentrum 2026. május 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

The PM's talks with the health secretary come after he resisted Labour calls for him to stand down, with four ministers resigning on Tuesday.

