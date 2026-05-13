2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszterjelölt (b) kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés élõ környezetért felelõs bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Kemény intézkedéseket jelentett be a környezetért felelős miniszter

Infostart / MTI

Leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat - írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán.

Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére.

Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik – fogalmazott.

Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó.

Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év középen törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.

Sajtójelentések szerint az MTA Biológiai Tudományok Osztálya nem támogatta azt a törvénytervezetet, mert a természetvédelmi és Natura 2000 elődleges rendeltetésű, őshonos fafajú erdőkben csak ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodás keretében látta megengedhetőnek a gazdasági hasznosítást.

Az Európai Erdészek Szövetségének szakmai állásfoglalása szerint a vágásos üzemmód bizonyos típusai – szálalóvágás, fokozatos felújító vágás – keretében megvalósítható az erdei biodiverzitás, az erdőborítás fenntartása, de a tarvágás nem tekinthető ökológiailag fenntartható gazdálkodási módnak.

Donald Trump amerikai elnök szerdán Hszi Csin-Ping kínai elnök meghívására Kínába látogat, útja péntekig tart. Szakértők szerint a fontosabb kérdésekben távol van a két szuperhatalom álláspontja. A találkozó időzítése egyik félnek sem kedvező – mondta Salát Gergely sinológus az InfoRádióban.
 

A forint hosszú ralija új erőre kapott április 12-e után, azóta régen látott szinteket tesztelt az árfolyam. Ma már viszont szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy az erős forintnak a gazdaságpolitika alakítói sem örülnek. Elemzők szerint az MNB mai tenderének eredménye jelzi, hogy a jegybank készen állhat arra, hogy a néhány hónapon belül kamatot vágjon.

A dél-amerikai hantavírus halálozási aránya akár a 30 százalékot is elérheti.

King Charles will set out the government's planned new laws from 11:30, with Prime Minister Keir Starmer to speak later.

