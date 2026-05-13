2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Egy botra támaszkodó idős ember keze.
Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

Megszólalt a nyugdíjszakértő a Tisza terveiről

Infostart

A Magyarországon még soha nem látott mértékű, történelmi felhatalmazás birtokában a 2026. május 12-én megalakuló Magyar-kormány számára a nyugdíjrendszer érdemi átalakítása is rendkívül fontos feladat lesz – véli Farkas András nyugdíjszakérő, aki több intézkedés átgondolását javasolja az új kabinet számára, amihez sorvezetőt is kínál.

A Tisza Párt választási programjában közzétett nyugdíjvállalások elsősorban a legszegényebb nyugdíjasok helyzetének rendezését célozzák, ezen kívül a nyugdíjas társadalom majdnem egészének kívánnak némi plusz ellátást juttatni – emlékeztet közleményében Farkas András, aki szerint „ezek a pozitív javaslatok önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy érdemben javítsák a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, méltányosságát és korszerűségét, vagyis a magyar nyugdíjrendszert az Európai Unió elvárásaival összhangban közelítsék a modern európai nyugdíjrendszerekhez”.

A nyugdíjszakértő úgy véli, további átgondolt és felelősségteljes intézkedésekre lesz szükség, amelyekhez sorvezetőként az alábbi intézkedések átgondolását javasolja az új kormány számára.

1.) Két könnyű és kockázatmentes elem (ezekre a Tisza vállalásai nem terjednek ki):

  • a jövőbeni nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötése és
  • a nyugdíjskála kiegyenesítése.

2.) Három könnyű, de közepes kockázattal járó elem (ezekre a Tisza vállalásai nem terjednek ki):

  • a járulékplafon visszavezetése,
  • a degresszió újraszabályozása és
  • a nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek fokozatos szigorítása. (A Tisza ezzel szemben a Nők40 változatlan fenntartását vállalja, ráadásul a Férfiak40 bevezetésének megvizsgálását is célul tűzte ki – jegyzi meg Farkas András.)

3.) Két könnyű, de fokozottan kockázatos elem (ezekre a Tisza vállalásai nem terjednek ki)

  • a 13. és 14. havi nyugdíj összegének korlátozása vagy egységesítése (a Tisza ezek változatlan fenntartását vállalja) és
  • a nyugdíjplafon bevezetése.

4.) Két közepesen nehéz és közepesen kockázatos elem (a Tisza vállalásai részben kiterjednek ezekre):

  • a nyugdíjba vonulási feltételek rugalmasabbá tétele,
  • a nyugdíjemelési eljárás átalakítása és a nyugdíjmegállapítás valorizációs eljárásból eredő méltánytalanságainak elhárítása.

5.) Egy közepesen nehéz, de fokozottan kockázatos elem (a Tisza vállalásaiban nem szerepel)

  • a foglalkoztatói nyugdíjpillér általános bevezetése.

6.) Három nehéz és kifejezetten kockázatos elem (a Tisza vállalásaiban nem szerepelnek):

  • a nyugdíjvárományok méltánytalanságainak enyhítése,
  • automatikus kiegyenlítő mechanizmusok bevezetése a nyugdíjrendszerbe, valamint
  • az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése.

Farkas András a legsürgősebb intézkedésnek a nyugdíjemelési eljárás érdemi átalakítását tartja, szerinte ezzel célszerű kezdeni egy érdemi nyugdíjreformot (az adott évi infláció teljes mértékével továbbra is emelni kell a nyugdíjakat, de ezen kívül az előző évi nettó reálkereset-növekedés 50 százalékával is tovább kell növelni a nyugdíjak inflációval emelt összegét).

A Nyugdíjguru alapítója arra is felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének több milliárd eurós, egyelőre befagyasztott forrásai gyors hazahozatala érdekében a nyugdíjak területén elegendő lenne megvalósítani

  • a Magyar-kormány által úgyis megvalósítandó nyugdíjemelési vállalásokat, és mellette
  • a nyugdíjkorhatárt a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötni,

mert e két vállalás megvalósításával máris teljesülne minimális szinten az a nyugdíjakkal kapcsolatos uniós elvárás, ami az európai uniós pénzek hazahozatalának az egyik feltétele.

nyugdíjreform

farkas andrás

nyugdíjguru

tisza-kormány

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Megalakult a Tisza-kormány - Szerdán érkeznek az új bejelentések az első kormányülés után

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejeződtek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13.30-kor mindenki megkapta hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Délután 16 órától a frissen kinevezett miniszterek parlamenti esküjüket is letették, amivel hivatalosan is megalakult az új, Magyar Péter vezette kormány. A mai meghallgatásokon több fontos üzenet is elhangzott, Kármán András leendő pénzügyminiszter például a kata adózási rendszer visszahozataláról, valamint a vállalati különadók sorsáról is beszélt.

Aljas módon visszaéltek Merkely Béla nevével: ezt a gyógyszert akarják eladatni a Semmelweis rektorával

Az egyetem arra kéri a lakosságot, hogy gyógyhatású készítményeket kizárólag legális, magyarországi forrásból és engedélyezett helyről szerezzenek be.

A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China

Beijing is arguably the most powerful competitor the US has confronted in its history, one analyst says.

2026. május 13. 04:18
Rossz hír a hazai szúnyogoknak
2026. május 12. 22:30
Mesés csodagép segít a gyerekek gyógyulásában mostantól a Heim Pálban
