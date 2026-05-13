2026. május 13. szerda Imola, Szervác
A KR NNI pénzhamisítással gyanúsít egy 23 éves abonyi férfit.
Tiktok-show: készpénz helyett kész átverést kaptak a gyanútlan vevők

TikTokon terjedt a hamis bankjegyek csalárd ígérete. A terv mögött álló fiatalt elfogták.

Egy fiatal a TikTokon hamis tízezreseket árult. Mint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatott, a platformra feltöltött videókban arról beszélt, hogy hamis bankjegyeket lehet tőle vásárolni. A bankókért cserébe kriptovalutát kért, a videókon arcát nem lehetett látni, csak a gumikesztyűs kezét – írta meg a 24.hu.

Mint a cikkben olvasható, az elmúlt egy év alatt derítették fel a KR NNI nyomozói az illegális biznisz minden egyes mozzanatát. A gyanú szerint a fiatalember több felhasználónévvel is szerepelt a TikTokon. Az ottani tevékenysége mellett a Telegram alkalmazásban is létrehozott egy csoportot, amelyben a hamis pénzt árulta.

Amikor jelentkeztek a vásárlók, akkor az álbankjegyek ellenértékét kriptovalutában kérte, egy kriptopénztárcába. Ugyanakkor az üzlet egyszer sem valósult meg. A férfi a hamis pénz ígéretével tőrbe csalta a vásárlókat, akiket megkárosított. A nyomozók a tettes kriptopénztárcájában 18,5 millió forint értékben találtak kriptovalutát.

A rendőrök a kriptoszámlán keresztül azonosították az elkövetőt

– írják a cikkben.

A 23 éves abonyi férfit május 7-én fogták el a lakásában. Lefoglalták elektronikai eszközeit, valamint az alkalmazásokban folytatott levelezéseit, továbbá zárolták kriptopénztárcáját is. Egyelőre pénzhamisítással gyanúsították meg, a nyomozók a kutatás során kezdetleges, fénymásolt pénzeket találtak és foglaltak le. A fiatal azt mondta kihallgatásán, hogy soha nem adott el hamis pénzt, a vevőket csak átverte, mert úgy gondolta, azok nem fogják feljelenteni. Szabadlábon védekezik – teszik hozzá.

600 milliós bírság egy átverés miatt, károsultak jelentkezését várják
A pénzügyi felügyelet 600 milliós bírságot szabott ki egy magánszemélyre és azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül pénzügyi szolgáltatást nyújtson; az érintett bizonyítottan mintegy 150 embertől gyűjtött pénzeszközöket kriptovalutás befektetéseket ígérve, a befizetésekre tőkegaranciát vállalva – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB), kiemelve: a károsultak mielőbb jelentsék be polgári jogi igényüket a büntetőeljárást folytató rendőrségen.
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették, újabb olajtartalékokat szabadítanak fel. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába. A nem távozó közjogi méltóságok eltávolítására alkotmánymódosítást helyeztek kilátásba.
 

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések.
 

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Szívesen fizetünk a zenéért, vagy még mindig az ingyenes megoldásokat keressük? És hogyan alakította át a streaming a teljes zeneipart? Mutatjuk!

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

