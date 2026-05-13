Tiktok-show: készpénz helyett kész átverést kaptak a gyanútlan vevők

Egy fiatal a TikTokon hamis tízezreseket árult. Mint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatott, a platformra feltöltött videókban arról beszélt, hogy hamis bankjegyeket lehet tőle vásárolni. A bankókért cserébe kriptovalutát kért, a videókon arcát nem lehetett látni, csak a gumikesztyűs kezét – írta meg a 24.hu.

Mint a cikkben olvasható, az elmúlt egy év alatt derítették fel a KR NNI nyomozói az illegális biznisz minden egyes mozzanatát. A gyanú szerint a fiatalember több felhasználónévvel is szerepelt a TikTokon. Az ottani tevékenysége mellett a Telegram alkalmazásban is létrehozott egy csoportot, amelyben a hamis pénzt árulta.

Amikor jelentkeztek a vásárlók, akkor az álbankjegyek ellenértékét kriptovalutában kérte, egy kriptopénztárcába. Ugyanakkor az üzlet egyszer sem valósult meg. A férfi a hamis pénz ígéretével tőrbe csalta a vásárlókat, akiket megkárosított. A nyomozók a tettes kriptopénztárcájában 18,5 millió forint értékben találtak kriptovalutát.

A rendőrök a kriptoszámlán keresztül azonosították az elkövetőt

– írják a cikkben.

A 23 éves abonyi férfit május 7-én fogták el a lakásában. Lefoglalták elektronikai eszközeit, valamint az alkalmazásokban folytatott levelezéseit, továbbá zárolták kriptopénztárcáját is. Egyelőre pénzhamisítással gyanúsították meg, a nyomozók a kutatás során kezdetleges, fénymásolt pénzeket találtak és foglaltak le. A fiatal azt mondta kihallgatásán, hogy soha nem adott el hamis pénzt, a vevőket csak átverte, mert úgy gondolta, azok nem fogják feljelenteni. Szabadlábon védekezik – teszik hozzá.