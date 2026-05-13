Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter, a Fidesz delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Gulyás Gergely megszólalt Sulyok Tamás ügyében

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint a köztársasági elnök megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány a jogállamról mondott.

A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott – írta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán a Facebookon.

Bejegyzésében Gulyás Gergely kiemelte: „az ötvenes évek közepén az új kormánytöbbség által előszeretettel hivatkozott Antall József miniszterelnök az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet; egyénisége, megjelenése és mondanivalója egyaránt szemben állt a kommunista diktatúrával. Az 1956-os forradalom kitörésekor a forradalmi bizottság élére választották. 1956 után a gimnáziumból eltávolították. A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen” – fűzte hozzá a fideszes politikus a néhai kormányfőre utalva.

Gulyás Gergely szerint az új hatalomnak, úgy tűnik, tetszik ez a gyakorlat.

„A rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy miért várja ezt el: hogy később ne kelljen retusálni a képet.(!!!) Ez lenne a rendszerváltás? Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán tegnap az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott. Megegyezik viszont az Antall József által is elszenvedett idők gyakorlatával” – zárul a frakcióvezető posztja.

Aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet – közölte az ügyben Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője Facebook-oldalán szerdán. Úgy fogalmazott: fájdalmas nézni is, hogy valaki így viselkedik az egész ország előtt egy másik emberrel, aki az apja lehetne. Rétvári Bence kiemelte: lehet vitatkozni vele, lehet egyet nem érteni, lehet bírálni a döntését, ez mind a politika része, de az emberi méltóság határát nem szabad átlépni. Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt.

Odaértek Ópusztaszerre: kezdődik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Kivételesen, az első alkalommal Ópusztaszeren ülésezik a Magyar Péter miniszterelnök által vezetett Tisza-kormány, amelynek tagjai egy kitérő után már odaértek a helyszínre. Alaptörvény-módosításokat, az aszálykérdést és az energiaügyeket is megtárgyalják, majd az ülés után megtartják az első kormányszóvivői tájékoztatót is.
 

Vége a leállásnak: újra elindulnak a Wizz Air gépei Magyarországról Tel-Avivba, de bármikor jöhet az újabb változás

Most érkezett: rendkívüli bejelentést tett a magyar külügyminiszter a kárpátaljai támadásról

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

