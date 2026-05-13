Gulyás Gergely megszólalt Sulyok Tamás ügyében

A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott – írta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán a Facebookon.

Bejegyzésében Gulyás Gergely kiemelte: „az ötvenes évek közepén az új kormánytöbbség által előszeretettel hivatkozott Antall József miniszterelnök az Eötvös József Gimnáziumban tanított történelmet; egyénisége, megjelenése és mondanivalója egyaránt szemben állt a kommunista diktatúrával. Az 1956-os forradalom kitörésekor a forradalmi bizottság élére választották. 1956 után a gimnáziumból eltávolították. A valóság meghamisításában odáig mentek, hogy az osztálytablón sem engedték, hogy rajta legyen” – fűzte hozzá a fideszes politikus a néhai kormányfőre utalva.

Gulyás Gergely szerint az új hatalomnak, úgy tűnik, tetszik ez a gyakorlat.

„A rendszerváltoztatás óta példátlan, hogy az új kormányfő igényei előtt meghajolva levágják a köztársasági elnököt az általa frissen kinevezett miniszterrel és miniszterelnökkel közös képről. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy miért várja ezt el: hogy később ne kelljen retusálni a képet.(!!!) Ez lenne a rendszerváltás? Valóban voltak ilyen rendszerek, de 36 éve azt hittük, hogy ezt végleg magunk mögött hagytuk. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megalázása, fenyegetése, lemondásra kényszerítése ellentétes mindazzal, amit az új kormány és miniszterjelölti meghallgatásán tegnap az új igazságügyi miniszter általánosságban és konkrétan a jogállamról mondott. Megegyezik viszont az Antall József által is elszenvedett idők gyakorlatával” – zárul a frakcióvezető posztja.

Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója „A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok” – olvasható az Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója által írt levélben, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.

Aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet – közölte az ügyben Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője Facebook-oldalán szerdán. Úgy fogalmazott: fájdalmas nézni is, hogy valaki így viselkedik az egész ország előtt egy másik emberrel, aki az apja lehetne. Rétvári Bence kiemelte: lehet vitatkozni vele, lehet egyet nem érteni, lehet bírálni a döntését, ez mind a politika része, de az emberi méltóság határát nem szabad átlépni. Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt.