Orbán Viktor megszólalt: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti

Először posztolt Orbán Viktor azóta, hogy nem miniszterelnök.

Mindössze két szót írt ki a Facebookra: leltár, hamarosan.

Az elmúlt hetekben nem sokat lehetett látni a virtuális térben, legutóbb Dopemannel (Pityinger Lászlóval) szerepelt egy műsorban. A parlament nyitóülésére sem ment el volt miniszterelnökként, parlamenti mandátumát pedig a választások után közvetlenül visszaadta.

Ebédidőben aztán közzé is tett egy videót.

Megfogalmazása szerint „Magyarországot mostantól egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt.”

Elmondta, a gazdasági növekedés a második legmagasabb az EU-ban, a munkaerőbarát politikának köszönhetően pedig 1 millió emberrel többnek van munkája, mint 2010-ben, az 1 gyerekes családok havi 20 ezer, a kétgyerekes családok havi 80 ezer, a 3 gyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak, a 3 és 4 gyermekes édesanyák adómentesek, és a 40 év alatti 2 gyermekes édesanyák sem fizetnek szja-t, a 25 év alattiak szintén adómentesek, az egyetemistáknak diákhitel, a többieknek munkáshitel jár, a fiatal családosoknak otthonteremtési hitelük is lehet.

Elmondta továbbá, hogy érvényben van a rezsicsökkentés, van 13. havi nyugdíj, és bevezették a 14. havit is. 4 és félszer magasabb a minimálbér, és 4-szeresére növekedett az átlagkereset 16 év alatt. Az orvosok keresete 2 millió forint, a tanároké megközelíti az 1 millió forintot.

Az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket.

Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról 100 tonnára emelték, a devizatartalékot pedig a történelem során a legmagasabb szintre növelték, az ország pedig Európa legbiztonságosabb országa, itt nincsenek migránsok.

„A liberális kormány innen indul, csak el ne rontsák” – fogalmazott Orbán Viktor.