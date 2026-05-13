Odaértek Ópusztaszerre: kezdődik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt: vízügyesekkel találkoztak, hogy bemutathassák az aszályhelyzetet. Ezután elvileg 15 órakor, de a kitérő miatt gyakorlatilag később kezdődött Ópusztaszeren az első hivatalos kormányülés. A Telex helyszíni tudósítása szerint délután fél négy körül érkezett meg Magyar Péter és kormányának konvoja az ópusztaszeri látogatóközponthoz. A miniszterelnök az országjárása idején is használt kék Skodával gurult be, a többi kormánytagot és stábjukat négy kisbusz hozta.

Ezek után a kormánytagok bementek a látogatóközpont épületébe.Tíz percen belül megérkeztek a látogatóközponthoz a vízügyes szakemberek is: Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója és helyettese, Gacsályi József, valamint Siklós Gabriella szóvivő. Mint a portálnak elmondták, azért érkeztek az ülésre, mert a kormány azonnali cselekvési tervet kért tőlük az aszályhelyzet kezelésére.

Az Index tudósítása szerint a kormányülésre később Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, valamint Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója is megérkezett.

Magyar Péter korábbi kormányfő tájékoztatása szerint

a kormány az első ülésén tárgyal az Alaptörvény és több más, fontos jogszabály módosításáról, az aszályhelyzetről, továbbá tájékoztatást kér az ország energiaellátási helyzetéről.

Az eredeti tervek szerint 17 órakor tartják meg az első kormányszóvivői tájékoztatót, de ez a kitérő miatt valószínűleg későbbre csúszik. A miniszterelnök hétfőn mutatta be a három kormányszóvivőt: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, akik mindannyian ismert televíziós újságírók.

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz – közölte Magyar Péter. Ez az épület eddig Építési és Közlekedési Minisztériumként szolgált. „Az épület néhány lépésre található a Parlamenttől és szimbolikus, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz” – fogalmazott.

Az új miniszterelnök azt is közölte: nem költözik kormányzati rezidenciába. „Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak” – fogalmazott Magyar Péter.

Közölte azt is, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd.

A kormány Facebook-oldalára is kitettek egy fotót a kormányülésről, közölve: „Magyar Péter miniszterelnök a választási kampányban tett ígéretéhez híven nem a korábbi kormányüléseknek helyet adó urizáló luxusba, a Karmelita Palotába hívja a kormánytagokat, hanem elsőként az aszály helyzettel súlyosan érintett Homokhátság keleti felében található Csongrád-Csanád megyei Ópusztaszerre. A helyszínválasztás szimbolikus, amely nem csupán meghatározza az új kormány szakpolitikai prioritásait és a magyar emberekhez való viszonyát, de egyben történelmi és nemzeti jelentősége is van.Ópusztaszer a magyar történelmi emlékezet egyik legfontosabb szimbolikus helyszíne. A hagyomány szerint itt tartotta Árpád fejedelem és a honfoglaló magyar törzsek vezetése az első nagy gyűlést a Kárpát-medence birtokbavétele után. A nemzeti emlékezet ezt az eseményt a magyar államiság és a közösségi rend alapításának egyik kiindulópontjaként őrizte meg.”