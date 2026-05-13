Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője a labdarúgó Európai Szuperkupa Real Madrid-Atalanta mérkőzés előtt a varsói Nemzeti Stadionban 2024. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Nowak

Carlo Ancelotti szerint Neymar sorsa a saját kezében van

Infostart

Carlo Ancelotti a világ legsikeresebb klubedzője. Ugyanez a Carlo Ancelotti élete első világbajnokságára készül szövetségi kapitányként, a 2002 óta mind esélyesként induló, de azóta mindig elbukó brazil válogatott élén. Rio de Janeiróban nagyon érdekes interjút adott Thiago Rabelónak.

A Guardianben megjelent beszélgetés érdekes képet rajzol az edzőről, akiről Arrigo Sacchi már az 1980-as évek végén, játékoskorában megjövendölte, hogy sikeres edző lesz. A 66 éves edző valóban minden idők egyik legsikeresebb mestere, öt Bajnokok Ligája-győzelemmel és bajnoki címekkel Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban. Tavaly májusban kinevezték a brazil válogatott vezetőedzőjévé egyetlen céllal: megnyerni a világbajnokságot. Akkor vállalta el, amikor még az sem volt biztos, hogy az aranyzöld mezesek kijutnak a világbajnokságra.

„Nem vagyok a győzelem megszállottja” – mondja Ancelotti. – „Ami bennem van, az a szenvedély, hogy élvezzem a pillanatokat, amiket a futball adott nekem. Nem vagyok a világbajnokság megnyerésének megszállottja, de megvan az örömöm és szenvedélyem, hogy élvezzem a pillanatot, amelyben élek, és a világ legsikeresebb válogatottját vezetem.”

Thiago Rabelo úgy fogalmaz: „Lehet, hogy 47 évet töltött a csúcson – 16-ot játékosként és 31-et vezetőedzőként –, de ami a hosszú interjúnk során szembetűnő, az az, hogy semmit sem veszített a munkája iránti lelkesedéséből. Azért van itt, mert szerelmes a futballba.”

„Nem tudnék futball nélkül élni” – mondta erre Ancelotti. – „Ha már nem leszek a pályán, akkor is szurkolok majd, és nézem a meccset. Számomra a tévében meccset nézni nem munka, hanem élvezet. Nagyon szeretem a mozit. Számomra a futball olyan, mint a filmnézés öröme. Ugyanaz az érzés.”

Rabelo megemlítette Ancelottinak, hogy több korábbi futballistája, mint Kaká, Toni Kroos, Gareth Bale és Vinícius Júnior, hogy csak néhányat említsünk, őt tartja a legjobb edzőnek. Az edző nem biztos a miértre adott válaszban: „Tényleg nem tudom – mondta nevetve. – Talán a hozzáállásom, a játékosokkal való viselkedésem, a tisztelet, amit emberként mutatok nekik. Nagy hangsúlyt fektetek a személyes kapcsolatok kiépítésére. Egy edző munkája nagyon nehéz, mert annyi mindent kell kezelnie. Ott van a kapcsolat a játékosokkal, a klubbal, a sajtóval, a szurkolókkal. Ennek a munkának annyi aspektusa van, amit kezelnie kell. Ezek közül a legnagyobb kihívást az emberekkel való kapcsolat jelenti – és ez a legfontosabb is.”

Szóba került Carlo Ancelotti kora is. A tervek szerint meghosszabbítja a szerződését a brazil szövetséggel a 2030-as világbajnokságig, addigra pedig 70 éves lesz.

„A futball folyamatosan változik” – mondta. „Megpróbálok alkalmazkodni a történésekhez. A mai futball analitikusabb, sokkal intenzívebb, fizikálisabb. Néhány taktika, különösen a védekező, ma már nem olyan fontos, mint 10 évvel ezelőtt volt. Az edzők új generációja inkább a támadójátékra koncentrál, mint a védekezésre.”

Annak ellenére, hogy eddig még csak csak rövid ideig irányította a brazil válogatottat, Ancelotti keze alatt a klubfutballban több mint negyven brazil játszott. „Nagyon szeretem a brazil szellemiséget – mondja. – A brazilok különösen szeretik az aranyzöld mezt. Ez a különleges szeretet a válogatott iránt nagyon is brazil vonás. Más országokban a válogatott nem olyan fontos, mint Brazíliában. Brazília megőrizte saját kultúráját. Ez egy olyan ország, amely tudja, hogyan kell értékelni a család és a vallás fontosságát. Ezeket a dolgokat Európa elvesztette. A sportban az európaiak nem szeretik ugyanúgy a válogatott mezét. Nagyon csodálom a brazil emberek örömét, az ország energiáját és Rio de Janeiro szépségét. Ez nagyon egyértelmű, különösen a karneválon. Nagyon szeretem Brazíliát.”

A FIFA-világranglistán hatodik helyen álló válogatott már elvesztette a vb előtt Éder Militãót és Rodrygót, sőt, minden bizonnyal Estêvãót is. Ez tovább bonyolítja Ancelotti munkáját. Mindössze 10 mérkőzésen volt a csapat élén, öt győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárt. Az optimális kezdő tizenegy megtalálásának kirakósában Ancelotti megpróbálja megismételni azt, amit 2024-ben a Real Madridnál tett – Viníciust a világ legjobb játékosává tenni. A válogatott mezben a 25 éves játékos nem tudott ugyanígy ragyogni. 47 válogatott mérkőzésen nyolc gólt szerzett. De Ancelotti tudja, hogyan lendületbe hozza a csatárt.

„A felelősség teher lehet számára. A válogatottban az a dolgunk, hogy ennek a súlynak levegyük egy részét a válláról, hogy örömmel, energiával és minden tudásával játszhasson. Úgy látom Viníciust, ahogy a Real Madridnál láttam: egy látványos játékos és egy látványos ember, aki egyedül is képes megnyerni egy meccset. Nagyon fontos lesz Brazília számára a világbajnokságon. De nincs szükségünk első számú játékosra. Nem építhetünk mindent csak egy játékosra. Csapatként kell gondolkodnunk. Csak így lehet megnyerni a világbajnokságot”.

Thiago Rabelo természetesen előhozta a Neymar-kérdést. A korábbi Barcelona- és Paris Saint-Germain- csatár most 34 éves, és küzd azért, hogy formában maradjon. 2023 októbere óta nem játszott mérkőzést a Seleção színeiben. A Datafolha intézet felmérése szerint a brazilok 53%-a szeretné Neymart látni a világbajnokságon, míg 34%-uk ellene volt, 13%-uk pedig bizonytalan maradt.

A huszonhatos világbajnoki keret bejelentéséig már csak napok vannak – május 18-ára tervezik – a bő listán szerepelt a csatár neve. „Neymar behívása csak rajta múlik – mondta Ancelotti –. „Attól függ, hogy mit mutat a pályán. Ez egy nagyon világos kritérium, és ez nem csak Neymarra vonatkozik. A legtöbb játékosnál fel kell mérni a tehetséget és a fizikai állapotot. Neymar esetében csak a fizikai állapotát kell felmérnünk, mert a tehetsége kétségtelen. Rajta múlik, nem rajtam.”

Egy másik tapasztalt játékos, aki reméli, hogy bekerülhet a keretbe, Thiago Silva, aki 41 évesen jó szezont tudhat maga mögött a Portónál, és reméli, hogy ötödik világbajnokságán játszhat. „Thiago Silva a radaron van, igen” – mondta Ancelotti. „Nagyon jól játszik, megnyerte a portugál bajnokságot, és nagyszerű fizikai állapotban van. A vezérek fontosak. Szerencsére ennek a csapatnak nagy tiszteletnek örvendő vezérei vannak. Olyanok, akik nem sokat beszélnek, de jó példát mutatnak, mint Alisson, Casemiro, Marquinhos és Raphinha. Ebben az értelemben a csapat jó kezekben van.”

Brazília Marokkóval, Haitival és Skóciával játszik majd a csoportjában, de mi kell ahhoz, hogy világbajnok legyen?

„Tehetség – mondta Ancelotti. – Nagyon tehetséges keretem van. Emellett óriási a motiváció, hogy ez az ország 24 év után újra nyerjen. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyszerű világbajnokságot fogunk játszani.”

Vízügyesekkel találkoztak, hogy bemutathassák az aszályhelyzetet. 15 órakor kezdődik az új Tisza-kormány első hivatalos kormányülése Ópusztaszeren, 17 órától kormányszóvivői tájékoztatót tartanak.
 

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.

Mostantól csak ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedésbiztonság indokolja.

