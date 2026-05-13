Carlo Ancelotti szerint Neymar sorsa a saját kezében van

A Guardianben megjelent beszélgetés érdekes képet rajzol az edzőről, akiről Arrigo Sacchi már az 1980-as évek végén, játékoskorában megjövendölte, hogy sikeres edző lesz. A 66 éves edző valóban minden idők egyik legsikeresebb mestere, öt Bajnokok Ligája-győzelemmel és bajnoki címekkel Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban. Tavaly májusban kinevezték a brazil válogatott vezetőedzőjévé egyetlen céllal: megnyerni a világbajnokságot. Akkor vállalta el, amikor még az sem volt biztos, hogy az aranyzöld mezesek kijutnak a világbajnokságra.

„Nem vagyok a győzelem megszállottja” – mondja Ancelotti. – „Ami bennem van, az a szenvedély, hogy élvezzem a pillanatokat, amiket a futball adott nekem. Nem vagyok a világbajnokság megnyerésének megszállottja, de megvan az örömöm és szenvedélyem, hogy élvezzem a pillanatot, amelyben élek, és a világ legsikeresebb válogatottját vezetem.”

Thiago Rabelo úgy fogalmaz: „Lehet, hogy 47 évet töltött a csúcson – 16-ot játékosként és 31-et vezetőedzőként –, de ami a hosszú interjúnk során szembetűnő, az az, hogy semmit sem veszített a munkája iránti lelkesedéséből. Azért van itt, mert szerelmes a futballba.”

„Nem tudnék futball nélkül élni” – mondta erre Ancelotti. – „Ha már nem leszek a pályán, akkor is szurkolok majd, és nézem a meccset. Számomra a tévében meccset nézni nem munka, hanem élvezet. Nagyon szeretem a mozit. Számomra a futball olyan, mint a filmnézés öröme. Ugyanaz az érzés.”

Rabelo megemlítette Ancelottinak, hogy több korábbi futballistája, mint Kaká, Toni Kroos, Gareth Bale és Vinícius Júnior, hogy csak néhányat említsünk, őt tartja a legjobb edzőnek. Az edző nem biztos a miértre adott válaszban: „Tényleg nem tudom – mondta nevetve. – Talán a hozzáállásom, a játékosokkal való viselkedésem, a tisztelet, amit emberként mutatok nekik. Nagy hangsúlyt fektetek a személyes kapcsolatok kiépítésére. Egy edző munkája nagyon nehéz, mert annyi mindent kell kezelnie. Ott van a kapcsolat a játékosokkal, a klubbal, a sajtóval, a szurkolókkal. Ennek a munkának annyi aspektusa van, amit kezelnie kell. Ezek közül a legnagyobb kihívást az emberekkel való kapcsolat jelenti – és ez a legfontosabb is.”

Szóba került Carlo Ancelotti kora is. A tervek szerint meghosszabbítja a szerződését a brazil szövetséggel a 2030-as világbajnokságig, addigra pedig 70 éves lesz.

„A futball folyamatosan változik” – mondta. „Megpróbálok alkalmazkodni a történésekhez. A mai futball analitikusabb, sokkal intenzívebb, fizikálisabb. Néhány taktika, különösen a védekező, ma már nem olyan fontos, mint 10 évvel ezelőtt volt. Az edzők új generációja inkább a támadójátékra koncentrál, mint a védekezésre.”

Annak ellenére, hogy eddig még csak csak rövid ideig irányította a brazil válogatottat, Ancelotti keze alatt a klubfutballban több mint negyven brazil játszott. „Nagyon szeretem a brazil szellemiséget – mondja. – A brazilok különösen szeretik az aranyzöld mezt. Ez a különleges szeretet a válogatott iránt nagyon is brazil vonás. Más országokban a válogatott nem olyan fontos, mint Brazíliában. Brazília megőrizte saját kultúráját. Ez egy olyan ország, amely tudja, hogyan kell értékelni a család és a vallás fontosságát. Ezeket a dolgokat Európa elvesztette. A sportban az európaiak nem szeretik ugyanúgy a válogatott mezét. Nagyon csodálom a brazil emberek örömét, az ország energiáját és Rio de Janeiro szépségét. Ez nagyon egyértelmű, különösen a karneválon. Nagyon szeretem Brazíliát.”

A FIFA-világranglistán hatodik helyen álló válogatott már elvesztette a vb előtt Éder Militãót és Rodrygót, sőt, minden bizonnyal Estêvãót is. Ez tovább bonyolítja Ancelotti munkáját. Mindössze 10 mérkőzésen volt a csapat élén, öt győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárt. Az optimális kezdő tizenegy megtalálásának kirakósában Ancelotti megpróbálja megismételni azt, amit 2024-ben a Real Madridnál tett – Viníciust a világ legjobb játékosává tenni. A válogatott mezben a 25 éves játékos nem tudott ugyanígy ragyogni. 47 válogatott mérkőzésen nyolc gólt szerzett. De Ancelotti tudja, hogyan lendületbe hozza a csatárt.

„A felelősség teher lehet számára. A válogatottban az a dolgunk, hogy ennek a súlynak levegyük egy részét a válláról, hogy örömmel, energiával és minden tudásával játszhasson. Úgy látom Viníciust, ahogy a Real Madridnál láttam: egy látványos játékos és egy látványos ember, aki egyedül is képes megnyerni egy meccset. Nagyon fontos lesz Brazília számára a világbajnokságon. De nincs szükségünk első számú játékosra. Nem építhetünk mindent csak egy játékosra. Csapatként kell gondolkodnunk. Csak így lehet megnyerni a világbajnokságot”.

Thiago Rabelo természetesen előhozta a Neymar-kérdést. A korábbi Barcelona- és Paris Saint-Germain- csatár most 34 éves, és küzd azért, hogy formában maradjon. 2023 októbere óta nem játszott mérkőzést a Seleção színeiben. A Datafolha intézet felmérése szerint a brazilok 53%-a szeretné Neymart látni a világbajnokságon, míg 34%-uk ellene volt, 13%-uk pedig bizonytalan maradt.

A huszonhatos világbajnoki keret bejelentéséig már csak napok vannak – május 18-ára tervezik – a bő listán szerepelt a csatár neve. „Neymar behívása csak rajta múlik – mondta Ancelotti –. „Attól függ, hogy mit mutat a pályán. Ez egy nagyon világos kritérium, és ez nem csak Neymarra vonatkozik. A legtöbb játékosnál fel kell mérni a tehetséget és a fizikai állapotot. Neymar esetében csak a fizikai állapotát kell felmérnünk, mert a tehetsége kétségtelen. Rajta múlik, nem rajtam.”

Egy másik tapasztalt játékos, aki reméli, hogy bekerülhet a keretbe, Thiago Silva, aki 41 évesen jó szezont tudhat maga mögött a Portónál, és reméli, hogy ötödik világbajnokságán játszhat. „Thiago Silva a radaron van, igen” – mondta Ancelotti. „Nagyon jól játszik, megnyerte a portugál bajnokságot, és nagyszerű fizikai állapotban van. A vezérek fontosak. Szerencsére ennek a csapatnak nagy tiszteletnek örvendő vezérei vannak. Olyanok, akik nem sokat beszélnek, de jó példát mutatnak, mint Alisson, Casemiro, Marquinhos és Raphinha. Ebben az értelemben a csapat jó kezekben van.”

Brazília Marokkóval, Haitival és Skóciával játszik majd a csoportjában, de mi kell ahhoz, hogy világbajnok legyen?

„Tehetség – mondta Ancelotti. – Nagyon tehetséges keretem van. Emellett óriási a motiváció, hogy ez az ország 24 év után újra nyerjen. Meg vagyok győződve arról, hogy nagyszerű világbajnokságot fogunk játszani.”