„Ahhoz, hogy tűzszünet lépjen életbe és megnyíljon az út a teljes körű béketárgyalások előtt, amint erről (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) már tavalyelőtt júniusban, az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumának vezetői testülete előtt megtartott beszédében is kijelentette, Zelenszkij elnöknek parancsot kell adnia az ukrán fegyveres erőknek a tűz beszüntésére és a Donyec-medence, valamint az orosz régiók (az Oroszország által magáénak nyilvánított Zaporizzsja és Herszon megye) területének elhagyására. Ekkor lép hatályba a tűzszünet, és a felek nyugodtan elkezdhetik a tárgyalásokat” – mondta a Kreml szóvivője.

Peszkov szerint a teljes körű orosz-ukrán béketárgyalások „elkerülhetetlenül nagyon bonyolultak lesznek, és számos fontos részletet fognak tartalmazni”. Közölte, hogy az ukrajnai rendezés ügyében Oroszország folyamatos kapcsolatban áll a közvetítő szerepet betöltő Egyesült Államokkal, amelyen keresztül információcsere zajlik az ukrán féllel is.

Az új Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta keddi teszteléséről elmondta, hogy Moszkvához ezzel kapcsolatban nem érkezett hivatalos reagálás Washingtontól, amelyet előre értesített az indításról, „szigorúan összhangban a létező nemzetközi gyakorlattal”.

Az orosz-amerikai kapcsolatokról szólva úgy vélekedett, hogy a két ország mindkét fél számára előnyös gazdasági projektben működhetne együtt. Kifejezte reményét, hogy az ehhez vezető utat meg fogja nyitni az ukrajnai rendezés vagy az Egyesült Államoknak az a döntése, miszerint nem köti többé a kétoldalú kapcsolatok fejlődését ehhez a témához.

A spanyol nyomozó hatóságok azon állításáról beszámoló sajtójelentésekkel kapcsolatban, hogy a 2024 végén a Földközi-tengeren elsüllyesztett Ursa Major szárazáru-szállító hajó Észak-Koreának szánt orosz atomreaktor-komponenseket szállított, az orosz szóvivő kijelentette: „Nem láttuk ezt az információt, nincs mit kommentálnunk”.