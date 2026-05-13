2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Amerikai katona egy M142 HIMARS amerikai rakétarendszert szállító jármû elõtt a Salaknib 2026 fedõnevû Fülöp-szigeteki-amerikai hadgyakorlaton a Fülöp-szigeteki Fort Magsaysay támaszponton, Nueva Ecija tartományban 2026. április 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Rolex Dela Pena

Több ország is bejelentkezett a Németországból kivonandó amerikai katonákért

Infostart

Igaz, Lengyelországban belharcok nehezítik a helyzetet, máshol pedig a helyhiány.

Öt NATO-ország is bejelentkezett azért, hogy náluk helyezzék el a Németországból potenciálisan kivonandó ötezer amerikai katonát. Lengyelország, Észtország, Litvánia, Lettország és Románia is érdeklődik – írta meg a Politico. Mindez azután történt, hogy a német kancellár Friedrich Merz olyan megjegyzéseket tett, miszerint Irán tárgyalási technikáival „megszégyenítette” az USA-t az iráni háborúban. Donald Trump amerikai elnök ennek hatására katonák kivonását jelentette be.

A román helyettes védelmi miniszter Sorin Moldovan úgy érvelt, hogy Románia megmutatta elköteleződését az USA-val lévő stratégiai partnerség iránt. A védelmi miniszter egyszerűbben fogalmazott:

„több katona kell nekünk”.

Az észtek azt hangsúlyozták, hogy országuk „nagyra értékeli az USA hozzájárulását és támogat egy kiterjesztettebb jelenlétet”.

A Politico cikkében hozzáteszik, hogy a NATO keleti szárnyán lévő tagállamok közül sok határos Oroszországgal, és az USA-t látja a védelme fő letéteményesének Moszkva ellen. Ez még igazabb az ukrajnai háború kezdete óta, sőt ez az egyik oka, hogy kevésbé kritizálták eddig Trumpot és támogatóan álltak hozzá az iráni háborúhoz. Ez olyan formában is testet öltött, hogy gyakorlatilag korlátlan hozzáférést nyújtottak az amerikaknak a katonai bázisaikhoz.

Emlékeztetnek, hogy a Pentagon még nem hozott végső döntést arról, hogy mely katonákat vonja ki Németországból. Arról sincs döntés, hogy őket egy másik európai országba helyezik-e át, vagy pedig visszaküldik Amerikába. Ugyanakkor Trump szombaton már azt mondta, hogy „talán” Lengyelországba helyezheti át a katonákat. Mint fogalmazott, jó kapcsolata van az elnökkel, így ez lehetséges volna.

Lengyelországban belharcok is kialakultak a témával kapcsolatban, ugyanis Donald Tusk miniszterelnök szembement Karol Nawrocki elnökkel, midőn elmondta: „nem kellene szövetségesek elől elcsaklizni a katonákat”. Ugyanakkor hozzátette, minden lehetőséget megragadnak, hogy növeljék az amerikai jelenlétet az országban.

A cikkben arról is szólnak, hogy nem mindegyik ország képes fizikailag az ötezer katona fogadására. Lengyelország és Románia már most is készen állna rá, de a balti államokban szűkösebb a hely, és még építkezésekre lenne szükség. Egy biztos: egyelőre nem történt amerikai oldalról konkrét megkeresés.

Bauer Bence: a Merz-kormány bajban van, míg az AfD akár már kormányt is tudna alakítani
Egy éve, hogy megalakult a szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével, egy kis döccenővel, mert első szavazásra nem jött össze a többség. A német kormány egyéves mérlegéről Bauer Bencét, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük. Szerinte a jelenlegi kormány nem biztos, hogy ki tudja húzni 2029-ig.
Merz: nincs alternatívája a jelenlegi német kormánykoalíciónak
Friedrich Merz német kancellár szerdán, az általa vezetett koalíciós kormány hivatalba lépésének egyéves évfordulóján kiállt amellett, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU), valamint Németország Szociáldemokrata Pártjának (SPD) együttműködését folytassák egészen a három év múlva esedékes választásokig, „kollegiális szellemben”.
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába.
 

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések.
 

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök a megbeszélés után sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak

Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

