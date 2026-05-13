Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, Ruszin Zsolt kedden egy Facebook-bejegyzést tett közzé arról, hogy távozik hivatalából Vágujhelyi Ferenc, a NAV eddigi elnöke – írja az Index.

Az értesülést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megerősítette, a távozás hátterében törvényi rendelkezés áll: „A NAV vezetőjére vonatkozó közjogi szabály (NAV törvény 6. § (1) bekezdése) 2016. január 1-jétől megváltozott. Azóta a NAV vezetője/elnöke államtitkárként látja el ezt a feladatot.”

„Az államtitkár megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével. Ezért 2026. május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek” – írta az adóhivatal a Telex kérdésére.