Infostart.hu
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke (b) a NAV Röntgenképelemző és Felügyeleti Központjának avatásán 2023. július 18-án. A röntgensugaras csomag- és rakományátvilágító berendezések (röntgenberendezések) átvilágítják a határra érkező járműveket, azok szállítmányait és a poggyászokat. A Continental Dohányipari Zrt. 50 millió forint értékű támogatásával létrejött központban az adóhivatal munkatársai valós időben látják a határátkelőhelyeken átkelő, ott vizsgált szállítmányokat, és a digitális felvételeket utólag is ellenőrzik, elemzik.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Vágujhelyi Ferenc megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatásával együtt véget ért, mostantól nem ő a NAV elnöke, május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, Ruszin Zsolt kedden egy Facebook-bejegyzést tett közzé arról, hogy távozik hivatalából Vágujhelyi Ferenc, a NAV eddigi elnöke – írja az Index.

Az értesülést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megerősítette, a távozás hátterében törvényi rendelkezés áll: „A NAV vezetőjére vonatkozó közjogi szabály (NAV törvény 6. § (1) bekezdése) 2016. január 1-jétől megváltozott. Azóta a NAV vezetője/elnöke államtitkárként látja el ezt a feladatot.”

„Az államtitkár megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével. Ezért 2026. május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek” – írta az adóhivatal a Telex kérdésére.

