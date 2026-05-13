Nagy akcióba kezd a mobilcég

Legfeljebb 50 milliárd forint értékben, összhangban a közgyűlés jóváhagyásával tervezi a részvényei visszavásárlását a távközlési cég – írja a Portfolio összefoglalója.

A megvásárlandó részvények maximális száma 181 796 446 darab, mivel a szabályok szerint a megvásárolni tervezett részvények és a társaság már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a társaság mindenkor hatályos alaptőkéjének 25 százalékát.

A részvény-visszavásárlásokat a társaság a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés keretében, valamint Fix ügyletek révén tervezi végrehajtani aktuális piaci áron.

A részvény-visszavásárlás május 14-től legkésőbb június 26-ig tart.

A Telekom évek óta többmilliárd forint értékben veszi a részvényeit, és a sajátrészvény-vásárlások mellett a tavalyi év után 136,4 milliárd forint osztalékot is kifizet május 20-tól.