Dresden, Germany - October 24, 2013: Deutsche Telekom AG (English: German Telecom) is a German telecommunications company headquartered in Bonn and one of the largest in europe.The company has technical networks (ISDN, DSL, Satellite, Gigabit Ethernet, etc.) for the operation of information and communication services (ICTs), such as telephones (landline and mobile) or online services. The German Telekom employs worldwide 229 997 people, of which 68 276 employees in Germany.
Nagy akcióba kezd a mobilcég

Csütörtöktől újra megkezdi a sajátrészvény-visszavásárlásokat a Magyar Telekom. A vállalat bejelentette, hogy 2026. május 14-től kezdődően részvény-visszavásárlási tranzakciókat tervez végrehajtani a Budapesti Értéktőzsdén

Legfeljebb 50 milliárd forint értékben, összhangban a közgyűlés jóváhagyásával tervezi a részvényei visszavásárlását a távközlési cég – írja a Portfolio összefoglalója.

A megvásárlandó részvények maximális száma 181 796 446 darab, mivel a szabályok szerint a megvásárolni tervezett részvények és a társaság már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a társaság mindenkor hatályos alaptőkéjének 25 százalékát.

A részvény-visszavásárlásokat a társaság a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés keretében, valamint Fix ügyletek révén tervezi végrehajtani aktuális piaci áron.

A részvény-visszavásárlás május 14-től legkésőbb június 26-ig tart.

A Telekom évek óta többmilliárd forint értékben veszi a részvényeit, és a sajátrészvény-vásárlások mellett a tavalyi év után 136,4 milliárd forint osztalékot is kifizet május 20-tól.

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Vízügyesekkel találkoztak, hogy bemutathassák az aszályhelyzetet. 15 órakor kezdődik az új Tisza-kormány első hivatalos kormányülése Ópusztaszeren, 17 órától kormányszóvivői tájékoztatót tartanak.
 

Hatvanhat év után készül ünnepre Edinburgh: tényleg lenyomja a Hearts a két glasgow-i óriást?

