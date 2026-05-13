Nőtt az építőipari termelés márciusban, bár volt némi drágulás is

Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette szerdán Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3,0 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5 százalékkal nagyobb volt a februárinál.

Idén márciusban az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz mérten. Az egyéb építmények építése 8,3 százalékkal kisebb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3 százalékkal nagyobb volt.

A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 2,9 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,2 százalékkal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 26,2 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,8 százalékkal meghaladta a 2025. márciusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,2 százalékkal nagyobb volt.

Idén az év első három hónapjában az építőipari termelés volumene 4,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

2026. első negyedévében az építőipar termelői árai 4,7 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában. Az építőipar ágazatain belül a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább, 5,4 százalékkal az árak, az egyéb építmények építésében 4,1, az épületek építése vonatkozásában 4 százalékos volt a drágulás mértéke.

Az építőipar termelői árai átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg a 2025. negyedik negyedévi értékeket – ismertette a KSH.