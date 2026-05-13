2026. május 13. szerda
Construction site of a residential building with scaffolding and large cranes
Nyitókép: fhm, Getty Images

Nőtt az építőipari termelés márciusban, bár volt némi drágulás is

Infostart / MTI

A Központi statisztikai Hivatal friss közlése szerint közel négy százalékkal haladta meg márciusban az építőipar volumene az egy évvel ezelőttit, habár az első negyedévet összességében nézve még mindig csökkenés tapasztalható.

Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette szerdán Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3,0 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,5 százalékkal nagyobb volt a februárinál.

Idén márciusban az építőipari ágazatok közül az épületek építése 5,4 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz mérten. Az egyéb építmények építése 8,3 százalékkal kisebb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 7,3 százalékkal nagyobb volt.

A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 2,9 százalékkal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,2 százalékkal visszaesett, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 26,2 százalékkal nőtt.

Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállományának volumene 4,8 százalékkal meghaladta a 2025. márciusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 4,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,2 százalékkal nagyobb volt.

Idén az év első három hónapjában az építőipari termelés volumene 4,2 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

2026. első negyedévében az építőipar termelői árai 4,7 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában. Az építőipar ágazatain belül a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább, 5,4 százalékkal az árak, az egyéb építmények építésében 4,1, az épületek építése vonatkozásában 4 százalékos volt a drágulás mértéke.

Az építőipar termelői árai átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg a 2025. negyedik negyedévi értékeket – ismertette a KSH.

A szolgáltatási szektorban, így a bankok és telekommunikációs cégek körében meghirdetett önkéntes áremelési stop feloldása várhatóan nem emeli viszont érdemben az inflációt.
Az új miniszterelnök nem költözik be a kormányzati rezidenciába – Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be.
 

A frissen megalakult Tisza-kormány szerdán már kormányülést is tart, ahol többek közt a gyermekvédelemről, titkosított nemzetközi szerződésekről és a rendkívüli aszályhelyzetről is döntenek. A nap fejleményeiről folyamatosan beszámolunk.

A város ritka pillanatot él át: a politikai változások miatt most a világ figyelme rá irányul, és ezt a turizmusnak is ki kellene használnia gyorsan, bátran, innovatívan.

The PM and health secretary, seen as a potential leadership rival, were expected to meet this morning after Starmer resisted Labour calls to stand down.

