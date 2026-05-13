Electronic monitoring EM tagging system tag territory offences perpetrator
Nyitókép: yasharu/Getty Images

Nyomkövetőt kapott a volt parlamenti képviselő, akit korrupció miatt fogtak el

ELŐZMÉNYEK

Nem kerül letartóztatásba, de nyomkövetőt kap, és négy hónapig nem hagyhatja el otthonát Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő lapinformációk szerint.

A bíróság szerdán rendelte el Bóna Zoltán bűnügyi felügyeletét, tudta meg a Telex. A hírportál információi szerint a politikus a bíróságon nem tett vallomást.

„Mivel az ügyészség a gyanúsított bűnügyi felügyeletét indítványozta, ennél szigorúbb kényszerintézkedést nem alkalmazhatott a bíróság” – közölte Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Bóna Zoltánnál még hétfőn tartottak házkutatást, őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanú szerint arról állapodott meg Halásztelek polgármesterével, hogy annak édesanyját személyi titkáraként alkalmazza. A 70 éves nő azonban semmilyen munkát nem végzett, fizetését viszont felvette, és annak egy részét visszaosztotta fiának és Bóna Zoltánnak.

A szerződést még 2024. szeptember 12-én kötötték, és

„a valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát összesen 14 301 250 forint kár érte”,

közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A fiktív munkaviszony végül 2026. április 22-én szűnt meg.

Az ügyészség szerint a fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül, ezért hétfőn elrendelték a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit egy másik korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsítottak.

Az ügyészség április közepén Nagy Barnabás halászteleki polgármesternél is házkutatást tartott. Nagyot őrizetbe is vették, és gyanúsítottként hallgatták ki, de mivel az ügyészség csak a polgármester bűnügyi felügyeletét indítványozta, a bíróság ennél szigorúbb döntést akkor sem hozhatott, így Nagy négy hónapig nem hagyhatja el Halásztelek területét.

