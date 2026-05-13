Labdarúgó-BL: már tudni, melyik a nyerő képernyő

Az RTL Magyarország megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját 2031-ig, a 2027/28-as szezontól kezdődően minden mérkőzéssel – jelentette be Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója.

Az előző körben három évre nyerte el a közvetítési jogokat az RTL, de akkor még az AMC-vel közösen, úgy, hogy a streaming és az első választás joga lett az RTL-é, amely elsősorban az RTL+-on adta a meccseket – írja a vezérigazgató közlése alapján a 24.hu.

A következő szezonban még a korábbi szisztéma alapján történik a döntés, a 2027/28-as idénytől kezdve viszont a lineáris közvetítés kizárólagos joga is az RTL Magyarországé.

„Amikor 2024-ben elhoztuk a UEFA Bajnokok Ligáját az RTL+-ra, egyértelmű volt a célunk: a magyar szurkolók számára a világ legjobb klubsorozatának minden pillanatát elérhetővé tenni. Azóta ez a tartalomkínálatunk egyik meghatározó pillérévé vált. Ma pedig […] új szintre lépünk” – írta Vidus Gabriella.

A Bajnokok Ligája mostani kiírásának döntője Budapesten lesz, május 30-án az Arsenal és a címvédő Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással a Puskás Arénában.