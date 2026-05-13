ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.09
usd:
306.51
bux:
132265.08
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Labdarúgó-BL: már tudni, melyik a nyerő képernyő

Infostart

A Bajnokok Ligája 2031-ig az RTL-é.

Az RTL Magyarország megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját 2031-ig, a 2027/28-as szezontól kezdődően minden mérkőzéssel – jelentette be Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója.

Az előző körben három évre nyerte el a közvetítési jogokat az RTL, de akkor még az AMC-vel közösen, úgy, hogy a streaming és az első választás joga lett az RTL-é, amely elsősorban az RTL+-on adta a meccseket – írja a vezérigazgató közlése alapján a 24.hu.

A következő szezonban még a korábbi szisztéma alapján történik a döntés, a 2027/28-as idénytől kezdve viszont a lineáris közvetítés kizárólagos joga is az RTL Magyarországé.

„Amikor 2024-ben elhoztuk a UEFA Bajnokok Ligáját az RTL+-ra, egyértelmű volt a célunk: a magyar szurkolók számára a világ legjobb klubsorozatának minden pillanatát elérhetővé tenni. Azóta ez a tartalomkínálatunk egyik meghatározó pillérévé vált. Ma pedig […] új szintre lépünk” – írta Vidus Gabriella.

A Bajnokok Ligája mostani kiírásának döntője Budapesten lesz, május 30-án az Arsenal és a címvédő Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással a Puskás Arénában.

Kezdőlap    Belföld    Labdarúgó-BL: már tudni, melyik a nyerő képernyő

labdarúgás

bajnokok ligája

közvetítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter bemutatta a székhelyét

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz – közölte Magyar Péter.
 

Magyar Péter nem költözik el

Máris itt van az első tiszás kormányszóvivői tájékoztató

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban

Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői támogatják, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti

Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti

A Magyar Telekom gyorsjelentésében közölte, hogy július 1-jétől visszatér az inflációkövető díjkorrekció.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Tariffs, the competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 13:51
Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás
2026. május 13. 13:37
Híres természetvédő lesz a helyettes államtitkár Gajdos László minisztériumában
×
×