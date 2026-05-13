Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Maris pusztán járunk, útban Ópusztaszerre, a kihelyezett kormányülésre – írta Facebook-oldalán Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Hozzátette: „a helyi vízügyes kollégák és a helyi vízőrzők civil kezdeményezés képviselői mutatják be az aszályhelyzetet, azt, hogy 5 Balatonnyi víz hiányzik a talajból. És azt, hogy ha változtatunk az eddigi elhibázott gondolkodáson, akkor vízmegtartással, a víz tájba engedésével és a szakma által ismert okos megoldásokkal van megoldás a problémára.

Az MTA Ökológiai Kutatóközpontjára és a kutató közösség többi tagjára is biztosan számíthatunk a Magyarországot sújtó aszályprobléma megoldásában. A tudós kollégák véleményét rendszeresen be fogom csatornázni, hogy azt akár a rövid távú, akár a hosszabb távú megoldásokban fel tudja használni a kormány” – írta a miniszter.

Magyar Péter is kitett egy posztot, amely szerint „az első kormányülést megelőzően a Vízügyi Igazgatóságok szakembereivel, a marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal egyeztettünk a drasztikus aszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről”.

15 órakor kezdődik Ópusztaszeren az első hivatalos kormányülés, Magyar Péter kormányfő tájékoztatása szerint a kormány tárgyalni fog az Alaptörvény és több más, fontos jogszabály módosításáról, továbbá tájékoztatást kér az ország energiaellátási helyzetéről.és a tervek szerint 17 órakor tartják meg az első kormányszóvivői tájékoztatót.