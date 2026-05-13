2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Budapest, 2026. május 11.Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Megvan Gajdos László utóda Nyíregyházán

Infostart / MTI

Papp Endre zoológiai igazgatóhelyettest nevezte ki Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Állatpark új ügyvezetőjévé.

A helyhatósági vezető, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, május 8-ai hatállyal az intézményt eddig vezető Gajdos László ügyvezetői tisztségét a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. élén – országgyűlési képviselővé választása miatt – közös megegyezéssel megszüntette.

Ugyanezen nappal Papp Endrét, a Nyíregyházi Állatpark zoológiai igazgatóhelyettesét nevezte ki a társaság ügyvezetőjévé határozatlan időtartamra.

Papp Endre több mint húsz éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot - olvasható a városháza közleményében.

Gajdos László azóta az élő környezetért felelős minsizter lett Magyar Péter kormányában.

