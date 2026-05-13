Megvan Gajdos László utóda Nyíregyházán

A helyhatósági vezető, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, május 8-ai hatállyal az intézményt eddig vezető Gajdos László ügyvezetői tisztségét a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. élén – országgyűlési képviselővé választása miatt – közös megegyezéssel megszüntette.

Ugyanezen nappal Papp Endrét, a Nyíregyházi Állatpark zoológiai igazgatóhelyettesét nevezte ki a társaság ügyvezetőjévé határozatlan időtartamra.

Papp Endre több mint húsz éve dolgozik a Nyíregyházi Állatparkban, ahol állatorvosként, majd igazgatóhelyettesként szerzett jelentős szakmai tapasztalatot - olvasható a városháza közleményében.

Gajdos László azóta az élő környezetért felelős minsizter lett Magyar Péter kormányában.