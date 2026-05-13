ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.41
usd:
306.25
bux:
131418.98
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta az InfoRádió Aréna című műsorában

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Infostart / InfoRádió

Komoly hullámokat okozott a választási kampány az emberek többségének lelkében – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta, aki arról is részletes tanácsot adott, hogy hogyan békülhetünk ki egy családtaggal, rokonnal, esetleg egy baráttal, ha a választási kampányban feszültté vált a viszony.

A kérdésre, hogy hol tart most az ország érzelmi görbéje, mentális állapota, Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta úgy fogalmazott: nagyon izgalmas helyzetben vagyunk. A választások előtti időszakban nagyon erőteljes kampánymunka folyt, és a kampányidőszak polarizálta a társadalmat, nagyon szélsőséges állítások hangoztak el, hogy ha az egyik fél nyer, akkor milyen rettenetes világ jön ránk. A polarizáltság együtt járt egy dehumanizáló beszédmóddal,

  • hogy ők nem is igazi emberek, nem igazi magyarok, nem a nemzet részei, hangzott el az egyik oldalról,
  • a másik oldalról, hogy ők a demokrácia ellen vannak, meg fogják akadályozni a változást, nem fogják átadni a hatalmat, és tovább rombolják az országot.

A szakenber szerint nagy veszélyérzetet keltettek az emberekben, és bizonyos rétegek egy része teljesen elhitte mindezt, a választások utáni időszakban nagyon sokan beszámoltak arról, hogy félnek, mi lesz, mikor jön a háború

„Ez egy nagyon nehéz lelkiállapot: aki elhitte és még mindig hisz benne, most meg van félemlítve. A másik részük pedig, aki elhitte, most rádöbbent, hogy ez az egész nem a valóság leírása volt, hanem úgynevezett politikai kommunikációs stratégia. És azoknak, akik nem tudják kritikusan fogyasztani a médiumokat, és kritikusan értelmezni a politikai kommunikációs stratégiákat, ez mély, megdöbbentő csalódást okozott” – mondta a pszichiáter.

A kérdésre, hogy hogyan békülhetünk ki egy családtaggal, rokonnal, baráttal, ha a választási kampányban feszültté vált a viszony, Unoka Zsolt azt mondta: azokban a családokban lehetett nagyobb konfliktus, ahol tényleg kialakult ez a törzsi identitás, hogy aki másképp gondolkozik, az fenyegető rám nézve, hogy aki másképp gondolkozik, az immorális, bűnös, és veszélyt hoz rám és a családunkra.

Mint a pszichiáter fogalmazott: a kötődés a családi, emberi kapcsolatok alapja. A kötődés egyik legfontosabb célja az evolúció során, hogy biztonságot, túlélést biztosítsunk egymásnak. „Ha bajban vagyunk, felhívjuk a kötődési személyünket, és vele beszéljük meg telefonon vagy élőben, és attól már eleve megnyugszunk. Már ha a képét megnézzük, akkor is megnyugszunk. Ebbe a biztonságos kapcsolati rendszerbe lépett be ez a választás, ez a politikai kommunikáció által kialakított törzsi identitás, ami ha kialakul, azt jelenti, hogy ez a biztonságot jelentő személy valójában idegen, az ellenséghez tartozik, fenyeget engem, és félnem kell tőle. Ez alapvetően megrontja a család és a kapcsolódások alapfunkcióját” – mondta.

„Ilyenkor az első feladat visszamenni ahhoz, hogy mi is az alapja a mi kapcsolatunknak, hogy miért is vagyunk együtt, és hogy próbáljuk meg visszaszerezni ezt a biztonságot nyújtó kötődési rendszert, hogy ez talán fontosabb, mint a politikusok malmára hasznot hajtó törzsi identitás” – fogalmazott a pszichiáter, aki szerint ebben nagy segítséget nyújt, ha meghallgatjuk a másikat, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy a másik elmondja, neki milyen félelmeire volt mindez megoldás.

Próbáljuk megértően, együttérzően meghallgatni a másikat.

És miután meghallgatták egymást, és elismerik egymás félelmeit, vágyait, szorongásait, akkor utána rá lehet térni, hogy egymásnak mi mik vagyunk, és a kapcsolatunk mélyebb alapja talán sokkal értékesebb és időtállóbb, mint a politika, és sokkal fontosabb azt ápolni, mint ezeket a politikai kommunikációs stratégiák által létrehozott múló identitásokat – fogalmazott.

A kérdésre, hogy mikorra érdemes időzíteni egy ilyen beszélgetést, azt mondta: családja, párja válogatja, hogy ki kivel, mikor, mennyit lehet. Fontos kis adagokban csinálni, hogy ne terheljük meg egymást. Erre szánjunk egy dedikált időt, és

„fejezzük ki mindketten a szándékunkat, hogy az újraközeledés fontosabb, mint bármi más. Adjunk egy keretet neki, hogy én szeretném helyrehozni veled a kapcsolatomat.

Beszéljük meg, ha úgy érezzük, hogy elszáll az agyunk, bepöccenünk, felforr az agyvizünk. Előre beszéljük meg, hogy ha bennem ez van, akkor ott hagyjuk abba, ha én észlelem benned, akkor szólok neked, hogy hagyjuk abba, és ott tényleg hagyjuk abba, és csak legközelebb folytassuk, kis lépésekben, ki mennyit bír” – mondta Unoka Zsolt pszichiáter, pszichoterapeuta az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette. Az interjút teljes terjedelmében megnézheti, illetve meghallgathatja alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

aréna

pszichiáter

választás 2026

unoka zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Vízügyesekkel találkoztak, hogy bemutathassák az aszályhelyzetet. 15 órakor kezdődik az új Tisza-kormány első hivatalos kormányülése Ópusztaszeren, 17 órától kormányszóvivői tájékoztatót tartanak.
 

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

Magyar Péter nem költözik el

Máris itt van az első tiszás kormányszóvivői tájékoztató

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen megváltozik Budapest kinézete: drasztikus lépésre kényszerült a Főkert

Teljesen megváltozik Budapest kinézete: drasztikus lépésre kényszerült a Főkert

Mostantól csak ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedésbiztonság indokolja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Tariffs, the competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 15:08
Felborult egy kamion az M5-ösön, de más autópályákon is óriási a dugó
2026. május 13. 14:44
Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt
×
×