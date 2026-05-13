30 napon belül utalja a pénzt a NAV, ha jól csináljuk – közeleg a határidő

Akinek fizetendő adója van, azt május 20-ig kell rendeznie, ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot – mondta el Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban, hozzátéve: a törvény szigorú. Május 21-én, ha valaki nem rendezi a személyi jövedelemadót vagy a szociális hozzájárulási adót, amit az szja-bevallásban kell megfizetni, annak május 21-től számítódik a késedelmi pótlék. De van fizetési könnyítés is: aki nem tudja egy összegben megfizetni az adót, az a személyi jövedelemadó bevallásban is kérhet 12 havi pótlékmentes részletfizetést. Érdemes ezt választani, nem csak azért, mert egy jó lehetőség, hanem azért is, mert nagyon könnyű, ugyanis a tervezetbe csak bele kell írni, hogy hány havi részletekben szeretnénk fizetni az adót – folytatta.

A tervezeteket érdemes május 20-ig átnézni. Ez az az időpont, ameddig a legegyszerűbb a kedvezményekről is rendelkezni, ha azok nem kerültek be a tervezetbe. Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mindenképpen nézze meg, hogy szerepel-e a bevallásában.

A leggyakrabban a személyi kedvezményről, illetve a családi kedvezményről szoktak megfeledkezni, gyakori, hogy valaki az előző évben egy vagy két hónapról megfeledkezett, elfelejtett nyilatkozni a munkáltatójának.

Ez a kedvezmény egészen az elévülési idejéig nem veszik el, de a 2025-ben elfelejtett nyilatkozatokat most a legegyszerűbb pótolni, hiszen nagyon egyszerűen kiegészíthető a bevallás a kedvezményekkel.

„ Csináltunk is két rövid, másfél perces kisfilmet, ami lépésről lépésre bemutatja, hogy melyik sorba mit kell beírni. Egyébként sem bonyolult, de a kisfilmmel különösen egyszerű, és aki ezt a másfél percet rászánja, az beadja a bevallását, és 30 napon belül a NAV ki is utalja a pénzt”

– tette hozzá. Linczmayer Szilvia szerintnagyon fontos, hogy azok is kiegészítsék a kiajánlott bevallási tervezetüket, akiknek olyan jövedelmük van, amiről a NAV nem tud. Ezért is érdemes ellenőrizni a NAV által kiajánlott bevallási tervezetet. Tipikusan ilyen jövedelem

az ingatlan-bérbeadásból, vagyis lakáskiadásból,

illetve a lakás eladásából származó jövedelem.

Ez a két leggyakoribb jövedelemtípus, ahol ki kell egészíteni a tervezetet.

De a NAV ebben is segít, készítettünk ennél a két jövedelemtípusnál egy kisfilmet.

Nagyon nagy segítség magában a bevallási tervezetben az eszja-ban: van egy kérdés-feleletmód. Nem kell rájönni, hogy melyik sort, milyen oszlopot, mit, hova kell írni, nem kell számolgatni.

Ez a kérdés-felelet mód föltesz néhány nagyon egyszerű kérdést, arra kell csak válaszolni, és maga a program automatikusan kitölti azt a sort és azt az oszlopot, és oda azt az összeget írja, amit kell. Úgyhogy elrontani nem lehet – mondta a NAV kommunikációs vezetője..

Hozzátette: kőbe vésett az 1+1 százalékos felajánlásnál a május 20-i időpont. Május 20-a éjfél az az időpont, ameddig be kell érkezniük a nyilatkozatoknak. Ellenkező esetben az érvénytelen lesz. Itt is nagyon szigorú a törvény, ez kötelező előírás, hogy május 20. a legvégső időpont. Aki nem online adja be az 1+1 százalékos nyilatkozatát, hanem postán szeretné föladni, papíron tölti ki, neki május 20-ig kell postára adnia. Az 1 százalékos nyilatkozatoknál még egy nagyon fontos feltétel van. Ez azokat érinti, akiknek van fizetendő adójuk. Ez a két feltétel, amit tartani kell:

az egyik, hogy május 20-ig mindenképp be kell nyújtani,

és ha van fizetendő adó, azt május 20-ig rendezni kell.

Nem muszáj rögtön befizetnie annak, aki nem tudja. A részletfizetés vagy bármilyen fizetéskönnyítési kérelem is, ami beérkezik május 20-ig a NAV-hoz, elegendő lesz. Persze ha valaki megkapja ezt a részletfizetési kedvezményt, annak teljesítenie is kell. Tehát akkor lesz majd érvényes az 1 százalékos nyilatkozat, hogy ha például 12 havi részletet választottunk, és letelik a 12 hónap és minden részletet határidőben befizettünk – mondta el Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.