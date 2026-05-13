Majdnem meghalt egy középkorú nő Sajóvelezden, a Bánattanyán, amikor szarvasmarhája megtámadta – számolt be róla a boon.hu.

Az anyatehén akkor vált agresszívvá, amikor füllyukasztás céljából elválasztották tőle aznap született borját.

Az állat az orrával lökte fel a gazdáját. Amikor egy ott dolgozó férfi meglátta, hogy mi történik, odasietett és segített a nőnek kijutni a karámból, ám eközben ő maga is megsérült.

„A kazincbarcikai mentőegység és a miskolci mentőhelikopter is a helyszínre érkezett. Egy nő súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították a sürgősségi osztályra. A férfi karsérülés miatt szorult ellátásra, őt is kórházba vitték” – közölte az eset kapcsán Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

