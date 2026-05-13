Kilép a DK-ból Niedermüller Péter

A politikus - jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP-képviselője volt – azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy két napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt a döntéséről.

Niedermüller Péter közölte, továbbra is hiszi, szükség van morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára.

„De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált” – fogalmazott, tudatva: a DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kíván részt venni.