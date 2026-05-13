ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.94
usd:
305.47
bux:
133501.03
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere.
Nyitókép: Niedermüller Péter Facebook-oldala

Kilép a DK-ból Niedermüller Péter

Infostart / MTI

Kilép a Demokratikus Koalícióból Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere.

A politikus - jelezve, hogy a DK alapító tagja, alelnöke és EP-képviselője volt – azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy két napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt a döntéséről.

Niedermüller Péter közölte, továbbra is hiszi, szükség van morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára.

„De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált” – fogalmazott, tudatva: a DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kíván részt venni.

Kezdőlap    Belföld    Kilép a DK-ból Niedermüller Péter

demokratikus koalíció

kilépés

niedermüller péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Növekvő inflációra számít az Oeconomus

Növekvő inflációra számít az Oeconomus

A szolgáltatási szektorban, így a bankok és telekommunikációs cégek körében meghirdetett önkéntes áremelési stop feloldása várhatóan nem emeli viszont érdemben az inflációt.
Magyar Péter nem költözik el

Magyar Péter nem költözik el

Az új miniszterelnök nem költözik be a kormányzati rezidenciába – Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be.
 

Donald Trump maga nevezte meg, ki követhetné őt az elnöki székben

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

Ez Gajdos László első miniszteri lépése

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tízmilliárdokat buktak a befektetők a szigetországban - az ingatlanalapok megszenvedték a magas kamatokat

Tízmilliárdokat buktak a befektetők a szigetországban - az ingatlanalapok megszenvedték a magas kamatokat

A kisbefektetők egyre inkább hátat fordítanak az egyesült királyságbeli kereskedelmi ingatlanoknak: az elmúlt öt évben 20 milliárd fonttal csökkent az ingatlanalapokban és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokban, azaz SZIT-ekben tartott vagyon. A szektor hozamai messze elmaradnak a teljes részvénypiac teljesítményétől, ahogy a magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták - tudósított a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták

Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták

Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

His talks with the health secretary, seen as a potential leadership rival, come after the PM resisted Labour calls to stand down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 08:47
A nikotintermékek mellett állnak ki addiktológusok
2026. május 13. 08:21
Magyar Péter nem költözik el
×
×