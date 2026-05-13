Merlier-é a nyitóetap, Kárpáti a legjobb magyar – eredmények, Tour de Hongrie

A rajtnak Gyula, azon belül az előző napi csapatbemutatónak is a helyszínéül szolgáló terület adott otthont a gótikus síkvidéki téglavár lábánál derűs, de hűvös és a Viharsarokra jellemző szeles időben. A városközpontban található Kossuth Lajos téri körforgalomnál a BMX freestyle-os Kempf Zoltán és társai átugrattak keresztben a mezőny fölött, a hétköznapi, korai időpont ellenére sokan voltak kíváncsiak erre a produkcióra és a versenyre is. Gyula egyes részein három tömött sorban álltak az emberek, óvodások és még egy időotthonból is kilátogattak a lakók, máshol lovasfogatok kísérték a mezőnyt az út menti mezőn.

A Békéscsabáig tartó 143 kilométeres, teljesen sík, mindössze 109 méter szintemelkedést tartalmazó távból bő tíz kilométer pergett le, amikor bukás történt, nyolc-tíz kerékpáros került földre. Közülük legrosszabbul az út menti füves árokba beeső belga Senne Thonnon járt, ám végül orvosi ellátás után ő is folytatta a versenyt. A Lidl-Trek két dán kerékpárosa, Mathias Norsgaard és Kristian Egholm tempózott el és gyűjtötte be a pontokat, illetve időjóváírásokat a részhajráknál. Utóbbi az összetett egyik fő esélyese, a francia Benoit Cosnefroy figyelmét is felkeltette, összesen három másodpercet be is zsebelt így.

A két szökevény előnye a két percet egyszer sem érte el, a sprintbefutóban érdekelt csapatok vezette mezőny tíz kilométerrel a cél előtt érte utol a duót. A viadal legutóbbi magyar győztese, Valter Attila a német Phil Bauhaus sikeréért dolgozott a hajrához közeledve, de végül a neki fekvő befutóban a Soudal - Quick-Step sprintere, Merlier a papírformának megfelelően magabiztos előnnyel diadalmaskodott, megelőzve a tavalyi, esztergomi záróetapot megnyerő kolumbiai Juan Sebastián Molanót, illetve a többek között a 2021-ben Kaposváron és Tatán is diadalmaskodó Bauhaust. Valter másik csapattársa, a szlovén bajnok és tavaly U23-as Giro d'Italiát nyerő Jakob Omrzel elesett, ám mivel ez az utolsó három kilométeren belül történt, megkapta a győztes idejét, így nem került hátrányba az összetettben.

A mindhárom részhajrá elsőségét bezsebelő Egholm a második helyen áll összetettben, Kárpáti Bálint pedig tizedikként tekert be, így ő viseli a fehér trikót csütörtökön. Ekkor az idei magyar körverseny leghosszabb szakasza, a Szarvas és Paks közötti 206 kilométer megtétele vár a bringásokra.

„A győzelem sosem könnyű, még akkor sem, ha kívülről annak is tűnik” – felelte a sárga trikós Merlier. Kiemelte: örül annak, hogy egy szakaszt meg tudott nyerni, ez volt a fő célja, de természetesen csapatával meg fognak harcolni azért is, hogy a második sikert is begyűjtsék Magyarországon. „A holnapi is sprintszakasz lehet, ugyanakkor egyértelműen nehezebb befutóval a mainál” – vélekedett.

„Klasszikus sprint volt egy enyhe kanyarral a végén, a helyezkedés nagyon fontos volt, az erős sorok megcsinálták a felvezetést” – fogalmazott Kárpáti. Elárulta: a terv az volt, hogy valamelyik nagyobb sprintcsapat vonatára teszi a kereket. „A végén már ők is összekavarodtak, ekkor az erősebb sprinterek maradtak elöl. Megpróbáltam Fernando Gaviriára tapadni, de aztán ő eléggé megindult, nehéz volt tartani a tempóját” – mondta.

A mezőny összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záróetapon célba ér Veszprémben.

Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

Eredmény

1. szakasz, Gyula-Békéscsaba, 143 km:

1. Tim Merlier (belga, Soudal - Quick-Step) 2:52:56 óra

2. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE-XRG) azonos idővel

3. Phil Bauhaus (német, Bahrain Victorious) a. i.

...10. Kárpáti Bálint (magyar válogatott) a. i.