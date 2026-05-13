ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.99
usd:
305.75
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes Tim Merliera, a belga Soudal Quick-Step csapat tagja a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny elsõ, 143 kilométeres Gyula - Békéscsaba közötti szakaszának céljában Békéscsabán 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

Merlier-é a nyitóetap, Kárpáti a legjobb magyar – eredmények, Tour de Hongrie

Infostart / MTI

A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny szerdai nyitóetapját. A legjobb hazai bringást illető fehér trikót a magyar válogatott Kárpáti Bálint vehette fel.

A rajtnak Gyula, azon belül az előző napi csapatbemutatónak is a helyszínéül szolgáló terület adott otthont a gótikus síkvidéki téglavár lábánál derűs, de hűvös és a Viharsarokra jellemző szeles időben. A városközpontban található Kossuth Lajos téri körforgalomnál a BMX freestyle-os Kempf Zoltán és társai átugrattak keresztben a mezőny fölött, a hétköznapi, korai időpont ellenére sokan voltak kíváncsiak erre a produkcióra és a versenyre is. Gyula egyes részein három tömött sorban álltak az emberek, óvodások és még egy időotthonból is kilátogattak a lakók, máshol lovasfogatok kísérték a mezőnyt az út menti mezőn.

A Békéscsabáig tartó 143 kilométeres, teljesen sík, mindössze 109 méter szintemelkedést tartalmazó távból bő tíz kilométer pergett le, amikor bukás történt, nyolc-tíz kerékpáros került földre. Közülük legrosszabbul az út menti füves árokba beeső belga Senne Thonnon járt, ám végül orvosi ellátás után ő is folytatta a versenyt. A Lidl-Trek két dán kerékpárosa, Mathias Norsgaard és Kristian Egholm tempózott el és gyűjtötte be a pontokat, illetve időjóváírásokat a részhajráknál. Utóbbi az összetett egyik fő esélyese, a francia Benoit Cosnefroy figyelmét is felkeltette, összesen három másodpercet be is zsebelt így.

A két szökevény előnye a két percet egyszer sem érte el, a sprintbefutóban érdekelt csapatok vezette mezőny tíz kilométerrel a cél előtt érte utol a duót. A viadal legutóbbi magyar győztese, Valter Attila a német Phil Bauhaus sikeréért dolgozott a hajrához közeledve, de végül a neki fekvő befutóban a Soudal - Quick-Step sprintere, Merlier a papírformának megfelelően magabiztos előnnyel diadalmaskodott, megelőzve a tavalyi, esztergomi záróetapot megnyerő kolumbiai Juan Sebastián Molanót, illetve a többek között a 2021-ben Kaposváron és Tatán is diadalmaskodó Bauhaust. Valter másik csapattársa, a szlovén bajnok és tavaly U23-as Giro d'Italiát nyerő Jakob Omrzel elesett, ám mivel ez az utolsó három kilométeren belül történt, megkapta a győztes idejét, így nem került hátrányba az összetettben.

A mindhárom részhajrá elsőségét bezsebelő Egholm a második helyen áll összetettben, Kárpáti Bálint pedig tizedikként tekert be, így ő viseli a fehér trikót csütörtökön. Ekkor az idei magyar körverseny leghosszabb szakasza, a Szarvas és Paks közötti 206 kilométer megtétele vár a bringásokra.

„A győzelem sosem könnyű, még akkor sem, ha kívülről annak is tűnik” – felelte a sárga trikós Merlier. Kiemelte: örül annak, hogy egy szakaszt meg tudott nyerni, ez volt a fő célja, de természetesen csapatával meg fognak harcolni azért is, hogy a második sikert is begyűjtsék Magyarországon. „A holnapi is sprintszakasz lehet, ugyanakkor egyértelműen nehezebb befutóval a mainál” – vélekedett.

„Klasszikus sprint volt egy enyhe kanyarral a végén, a helyezkedés nagyon fontos volt, az erős sorok megcsinálták a felvezetést” – fogalmazott Kárpáti. Elárulta: a terv az volt, hogy valamelyik nagyobb sprintcsapat vonatára teszi a kereket. „A végén már ők is összekavarodtak, ekkor az erősebb sprinterek maradtak elöl. Megpróbáltam Fernando Gaviriára tapadni, de aztán ő eléggé megindult, nehéz volt tartani a tempóját” – mondta.

A mezőny összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záróetapon célba ér Veszprémben.

Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.

Eredmény

1. szakasz, Gyula-Békéscsaba, 143 km:

1. Tim Merlier (belga, Soudal - Quick-Step) 2:52:56 óra

2. Juan Sebastián Molano (kolumbiai, UAE-XRG) azonos idővel

3. Phil Bauhaus (német, Bahrain Victorious) a. i.

...10. Kárpáti Bálint (magyar válogatott) a. i.

Kezdőlap    Sport    Merlier-é a nyitóetap, Kárpáti a legjobb magyar – eredmények, Tour de Hongrie

sport

tour de hongrie

országúti kerékpározás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
cikkünk frissül

Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették, újabb olajtartalékokat szabadítanak fel. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába. A nem távozó közjogi méltóságok eltávolítására alkotmánymódosítást helyeztek kilátásba.
 

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések.
 

Orbán Anita újabb információkat osztott meg a Kárpátalját ért dróntámadásról

Drónbecsapódás Kárpátalján, a helyszínen dolgoznak a hatóságok

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Szívesen fizetünk a zenéért, vagy még mindig az ingyenes megoldásokat keressük? És hogyan alakította át a streaming a teljes zeneipart? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 17:56
Szürreális esemény – a Real Madrid elnöke mindenkiben ellenséget lát
2026. május 13. 15:32
Carlo Ancelotti szerint Neymar sorsa a saját kezében van
×
×