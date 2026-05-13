ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.99
usd:
305.87
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alar Karis észt (takarásban), Karol Nawrocki lengyel (takarásban), Gitanas Nauseda litván, Peter Pellegrini szlovák, Nicusor Dan román elnök, Mark Rutte NATO-fõtitkár, Pal Jonson svéd védelmi miniszter, Alexander Stubb finn, Petr Pavel cseh államfõ, Espen Barth Eide norvég külügyminiszter, Edgars Rinkevics lett elnök és Mette Frederiksen dán kormányfõ (b-j) a közép- és kelet-európai NATO-tagállamokat tömörítõ, Bukaresti Kilenceknek (B9) nevezett országcsoport, valamint az északi országok találkozóján 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Ilyen lesz a NATO 3.0 – magyar konstruktív tartózkodás a B9-találkozó végén

Infostart / MTI

A Bukaresti Kilencek (B9) és az északi NATO-szövetségesek eltökéltek abban, hogy a közös védelmet egy újabb, NATO 3.0-ás szintre emeljék, egy „erősebb NATO-n belüli erősebb Európa” létrehozása érdekében – olvasható a regionális együttműködés szerdai, Bukarestben tartott csúcstalálkozójának zárónyilatkozatában.

A román elnöki hivatal által közzétett dokumentum szerint a találkozón részt vevő keleti és északi NATO-tagállamok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, és erősíteni fogják védelmi és biztonsági együttműködésüket a NATO teljes keleti szárnyán a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, illetve a sarkvidékig terjedően.

A NATO keleti és északi tagállamai megerősítették a közös biztonságot szolgáló beruházások növelésére irányuló kötelezettségvállalásukat, azt, hogy védelmi kiadásaikat a GDP 5 százalékának megfelelő szintig emelik. A nyilatkozat aláírói igazságos és tartós békét szorgalmaznak Ukrajna számára, amelynek a nemzetközi jogon és szilárd, hiteles biztonsági garanciákon kell alapulnia.

A Bukaresti Kilencek és az északi NATO-államok újból elítélték Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és kiálltak Ukrajna függetlenségének, szuverenitásának és területi épségének védelme mellett. Hangsúlyozták, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás „befektetés a saját biztonságukba is”, és üdvözölték az Egyesült Államok békeerőfeszítéseit. Az aláírók szerint növelni kell a nyomást Oroszországon, hogy vessen véget a háborúnak, és érdemben vegyen részt a béketárgyalásokon.

A dokumentum elítéli a szövetségesek és partnerek elleni orosz szabotázsakcióikat, kibertámadásokat és egyéb hibrid műveleteket, és sürgeti a lég- és rakétavédelem további erősítését, beleértve a drónfenyegetés elleni képességek fejlesztését is. A nyilatkozat szerint hiteles elrettentéshez „hiteles beruházásokra”, a transzatlanti védelmi ipar bővítésére, ellenállóbb ellátási láncokra és szorosabb együttműködésre van szükség Ukrajnával.

Magyarország a nyilatkozat szövegezése során „konstruktív tartózkodást” jelentett be, annak érdekében, hogy a dokumentum nyelvezete ne kerüljön be – a később újra idézhető – „elfogadott megfogalmazások” közé, fenntartva annak lehetőségét, hogy a dokumentumban szereplő nyelvezet jövőbeni használata ügyében Magyarország új kormánya döntsön.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a tanácskozás zárónyilatkozatában szereplő

NATO 3.0 fogalma a védelmi szövetség fejlődésének egy következő „logikus” szintjére utal,

amelyben Európa is megerősíti saját védelmét, növeli biztonsági beruházásait, fokozatosan behozva lemaradását az Egyesült Államokkal szemben. A bukaresti tanácskozás résztevői a kezdeti, szovjet fenyegetés által meghatározott időszakot, illetve a hidegháború utáni enyhülést, a NATO bővítések időszakát nevezték meg a védelmi szövetség két korábbi korszakaként.

A NATO-főtitkár szerint Európa „meghallotta” Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetését, és az európai szövetségesek is elkezdték növelni védelmi kiadásaikat, a GDP 2 százalékának megfelelő szintről a legutóbbi hágai NATO-csúcson kitűzött 5 százalék felé.

A bukaresti tanácskozást lezáró sajtóértekezleten Nicusor Dan román államfő is kitért a NATO 3.0 fogalmára, amely szerinte nem a tagországok NATO-n belüli arányos hozzájárulására vonatkozik.

„Az Egyesült Államok és Európa méltányos hozzájárulása nem azt jelenti, hogy Európa Európát védi, az Egyesült Államok pedig saját magát. A NATO 3.0 egyszerűen azt jelenti, hogy ugyanazon – de természetesen folyamatosan frissülő – protokollok mentén arányos a szövetségesek hozzájárulása” – idézte a román államfőt az Agerpres hírügynökség.

Nicusor Dan szerint a „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke. Úgy vélekedett: a NATO-tagállamok többsége szeretne amerikai katonai jelenlétet a saját területén, de az európai szövetségesek soha nem fognak arról vitázni egymás között, hogy miként „osszák el” az amerikai csapatokat Európa területén.

„A B9-en belüli együttműködés folytatódik és egyre erősebbé válik” – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a szerdai B9-csúcs után, hozzátéve, hogy a részt vevő államok támogatják a formátum bővítését az északi országokkal.

Kezdőlap    Külföld    Ilyen lesz a NATO 3.0 – magyar konstruktív tartózkodás a B9-találkozó végén

európa

nato

bukaresti kilencek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik
kormányülés után

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadások miatt berendelték az orosz nagykövetet. A kezdeti időszakban heti két kormányülésre kerül sor. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedésekről döntenek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették, újabb olajtartalékokat szabadítanak fel. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába. A nem távozó közjogi méltóságok eltávolítására alkotmánymódosítást helyeztek kilátásba.
 

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Amerikai katonák mennek Ukrajnába, összeomlóban az oroszok a fronton – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az ukrán RBK hírügynökség számolt be arról, hogy az Egyesült Államok védelmi minisztériuma amerikai katonákat küld Ukrajnába, hogy fontos ismereteket sajátítsanak el. Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt az orosz-ukrán háború kezdetei óta gyűjti az adatokat minden hónap eredményeiről. A legfrissebb számok nem mutatnak jól az oroszok számára – írja az EuroMaidan Press. Ezzel szemben a felek álláspontjait ismerő források szerint már sem Oroszország, sem Ukrajna nem látja értelmét az amerikai közvetítésű béketárgyalások folytatásának. Vlagyimir Putyin orosz elnök a katonai megoldásra helyezi a hangsúlyt, miközben egyre romlanak Moszkva kilátásai - közölte a Financial Times.Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer

Brutális belháború robban ki a háttérben: fellázadtak a képviselők, napokon belül megbukhat Keir Starmer

A kihívó Wes Streeting egészségügyi miniszter lehet, akit régóta Starmer legesélyesebb belső riválisaként emleget a brit sajtó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 19:12
Ukrajna ígéri: figyelembe fogja venni a magyar kisebbség érdekeit
2026. május 13. 18:37
Több ország is bejelentkezett a Németországból kivonandó amerikai katonákért
×
×