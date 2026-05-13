2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Hands of a group of three people with LGBT flag bracelets. LGBT pride celebration.
Nyitókép: Ladanifer/Getty Images

Az unió a „konverziós terápiák” betiltását javasolja a tagállamoknak

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy ajánlást készít elő annak érdekében, hogy az uniós tagállamok tiltsák be az úgynevezett konverziós (átnevelési) terápiákat, amelyeknek célja az LMBT-közösséghez tartozó emberek szexuális orientációjának vagy nemi identitásának megváltoztatása.

A brüsszeli testület egy európai polgári kezdeményezésre adott hivatalos válaszában hangsúlyozta, hogy ezek az állítólagos „kezelések” azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBT-emberek „betegek”, ám az érintettek számára súlyos, hosszú távú pszichológiai és fizikai károkat okozhatnak.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) adatai szerint az EU-ban az LMBT-közösséghez tartozó személyek 24 százaléka tapasztalt már ilyen gyakorlatokat, köztük fizikai vagy szexuális erőszakot, verbális bántalmazást és megalázást. A mutató a transznemű nők és férfiak körében ennél is magasabb.

Az európai polgári kezdeményezést 1,1 millió uniós állampolgár támogatta, arra kérve az Európai Bizottságot, hogy tegyen jogi lépéseket és kezdeményezzen uniós szintű tilalmat.

A bizottság közölte: megvizsgálta a jogi lehetőségeket, és 2027-ben ajánlást kíván elfogadni, amelyben arra szólítja fel a tagállamokat, hogy tiltsák be ezeket a „terápiákat”. A testület emellett további kiegészítő intézkedéseket is elő kíván terjeszteni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban, az EU pedig továbbra is kiáll az LMBT-közösség mellett.

A bizottság a következő hónapokban egyeztetéseket kezd a tagállamokkal és az LMBT-egyenlőséggel foglalkozó szakértői csoporttal. A munkát egy folyamatban lévő részletes tanulmány is segíti, amelynek eredményei 2027 elejére várhatók.

A testület emlékeztetett arra is, hogy május 17-én tartják a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnapot annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a homoszexualitást a mentális betegségek listájáról.

európai bizottság

nemi identitás

tilalom

lmbt

átnevelés

Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója

Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába.
 

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések.
 

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök a megbeszélés után sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak

Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

