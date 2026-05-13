Az unió a „konverziós terápiák” betiltását javasolja a tagállamoknak

A brüsszeli testület egy európai polgári kezdeményezésre adott hivatalos válaszában hangsúlyozta, hogy ezek az állítólagos „kezelések” azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBT-emberek „betegek”, ám az érintettek számára súlyos, hosszú távú pszichológiai és fizikai károkat okozhatnak.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) adatai szerint az EU-ban az LMBT-közösséghez tartozó személyek 24 százaléka tapasztalt már ilyen gyakorlatokat, köztük fizikai vagy szexuális erőszakot, verbális bántalmazást és megalázást. A mutató a transznemű nők és férfiak körében ennél is magasabb.

Az európai polgári kezdeményezést 1,1 millió uniós állampolgár támogatta, arra kérve az Európai Bizottságot, hogy tegyen jogi lépéseket és kezdeményezzen uniós szintű tilalmat.

A bizottság közölte: megvizsgálta a jogi lehetőségeket, és 2027-ben ajánlást kíván elfogadni, amelyben arra szólítja fel a tagállamokat, hogy tiltsák be ezeket a „terápiákat”. A testület emellett további kiegészítő intézkedéseket is elő kíván terjeszteni.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban, az EU pedig továbbra is kiáll az LMBT-közösség mellett.

A bizottság a következő hónapokban egyeztetéseket kezd a tagállamokkal és az LMBT-egyenlőséggel foglalkozó szakértői csoporttal. A munkát egy folyamatban lévő részletes tanulmány is segíti, amelynek eredményei 2027 elejére várhatók.

A testület emlékeztetett arra is, hogy május 17-én tartják a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnapot annak emlékére, hogy az Egészségügyi Világszervezet 1990-ben ezen a napon törölte a homoszexualitást a mentális betegségek listájáról.