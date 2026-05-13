Híres természetvédő lesz a helyettes államtitkár Gajdos László minisztériumában

„A WWF Magyarország igazgatói székéből a minisztériumba. Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérésemet, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet. Személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg” – írta Gajdos László miniszter a Facebook-oldalán.

Gajdos László miniszteri meghallgatásán arról beszélt, hogy a minisztérium elnevezéséhez Attenborough sorozata, az Élő bolygó adta az ötletet – írja a Telex összefoglalója. Gajdos szerint a névvel deklarálják, hogy nem egyszerűen csak védik a környezetet: az élő környezet politikája új hazafiasságot is jelent, mert a föld, a víz, az erdő és a táj az alapja annak, hogy mennyit termel egy ország. Az élő környezet politikája szerinte jövővédelem is, ebben a fiatalokra és a környezeti nevelésre kell építeni – mondta.