2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Budapest, 2026. május 11.Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Híres természetvédő lesz a helyettes államtitkár Gajdos László minisztériumában

Sipos Katalin biológust, a WWF Magyarország igazgatóját kérte fel Gajdos László. az élő környezetért felelős miniszter természetvédelemért felelős helyettes államtitkárnak.

„A WWF Magyarország igazgatói székéből a minisztériumba. Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérésemet, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet. Személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg” – írta Gajdos László miniszter a Facebook-oldalán.

Gajdos László miniszteri meghallgatásán arról beszélt, hogy a minisztérium elnevezéséhez Attenborough sorozata, az Élő bolygó adta az ötletet – írja a Telex összefoglalója. Gajdos szerint a névvel deklarálják, hogy nem egyszerűen csak védik a környezetet: az élő környezet politikája új hazafiasságot is jelent, mert a föld, a víz, az erdő és a táj az alapja annak, hogy mennyit termel egy ország. Az élő környezet politikája szerinte jövővédelem is, ebben a fiatalokra és a környezeti nevelésre kell építeni – mondta.

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz – közölte Magyar Péter.
 

Pillanatok alatt szétverte a NATO-csapatokat Ukrajna egy kitalált háborúban - Háromszor is le kellett állítani a gyakorlatot

Újabb hadgyakorlatot tartott a NATO, mely során fölényes győzelmet arattak a szövetség katonáival szemben az ukrán drónkezelők - közölte az AP News.

Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti

A Magyar Telekom gyorsjelentésében közölte, hogy július 1-jétől visszatér az inflációkövető díjkorrekció.

Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Tariffs, the competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

