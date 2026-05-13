Szürreális esemény – a Real Madrid elnöke mindenkiben ellenséget lát

„Jó napot kívánok, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem fogok lemondani.” A Valdebebas forró, zsúfolásig megtelt sajtótermében a sietve összehívott sajtótájékoztató résztvevői alig hittek a szemüknek és a fülüknek. A 79 éves Florentino Pérez egy íróasztalnál ült egy telefonnal, amit folyton babrált, előtte feküdt néhány papír, amiket nem látott, viszont bejelentette, hogy elnökválasztást ír ki a Real Madridnál. Ellenben nem jelentett be ezzel kapcsolatos részletet, például a lemondását, tekintve, hogy 2029-ig mandátuma van. Nem jelölt meg sem dátumot, sem választási bizottságot, nem közölt semmilyen részletet.

A Real Madrid aktuális ügyeiről sem esett szó, beleértve az edzőkérdést, nem beszélt sem Álvaro Arbeoláról, sem José Mourinhóról, és nem adott magyarázatot a lassan záruló szezon kudarcaira. „Nem azért vagyok itt, hogy sportügyekről beszéljek” – mondta Pérez. Ehelyett egy szürreális kirohanása volt, ami több mint egy órán át tartott.

A sajtóbeszámolók szerint a teremben az igazgatók egyre gyakrabban néztek egymásra: ez tényleg megtörténhet? Pérez folytatta és folytatta összefüggéstelen mondatokkal, azt állította, hogy „az egészségem tökéletes”. „Élvezem ezt” – de ez aligha volt igaz. Ez volt az első ilyen jellegű szembenézése a sajtóval Zinedine Zidane 2018-as távozása óta.

Érdekes a brit The Guardian meglátása: „Azon a napon szomorúnak tűnt; ezúttal viccesnek akart tűnni, de valójában egyáltalán nem volt vicces, hanem vádló és fenyegető, követelve, hogy az ellene összeesküvő ellenségek jöjjenek elő az árnyékból és álljanak ki, hogy legyőzhesse őket, mintha valami megbukó császár kézikönyvéből olvasna. Mindenhol ellenségek, paranoia is.”

A Marca ezt idézte tőle: „Abszurd kampánnyal el akarják venni tőlünk a klubot”.

Az elnök azt is mondta: „Le kell lőniük majd, mert a Madrid minden tagja támogat. „Megyek (…), hogy végezzek a rossz emberekkel.”

A Real Madrid alapszabálya szerint az elnökjelöltnek spanyolnak kell lennie, 20 éves klubtagsággal és 187 millió eurós vagyonnal.

Pérez a legutóbbi öt alkalommal egyedüli jelölt volt, a demokrácia sérülékenynek tűnt.

A jelenlegi elnök nem nevezte meg egyetlen lehetséges ellenlábasát sem, de valószínűleg a mindössze 39 éves Enrique Riquelme üzletemberre utalt, „aki dél-amerikai akcentussal beszélget a nagy áramszolgáltatókkal”.

Pérez még tovább ment. „Bízzátok rám a belső ellenségeket” – mondta. Ami a külső ellenségeket illeti, ott vannak az ultrák is.

És persze a bírók, Pérez szerint hét bajnoki címet „raboltak el” tőlük. Aztán nekiment a sajtónak, mint a főellenségnek. A média összeesküvést sző a Real Madrid ellen, és ellene is, mondta Pérez, elmondása szerint kitalálják, hogyan tehetik tönkre a klubot.

Kiemelte, hogy a Relevo nevű digitális sportlapot egyetlen céllal alapították – támadni a Real Madridot –, és 25 millió eurós adóssággal csődbe ment, ami a történet tanulsága. Bejelentette, hogy mindig is az ABC nevű lap olvasója volt, már az édesapja is, de lemond az előfizetéséről és szembeszállt az ABC a teremben tartózkodó újságírójával, akit azzal vádolt, hogy „minden nap Madridért küzd”. A riporter olyan méltósággal válaszolt, ami az elnökből hiányzott – olvasható egy helyszíni beszámolóban.

Aztán megint saját magát fényezte: „Kellemetlen azt mondani, hogy én vagyok a történelem legjobb elnöke, de hát az vagyok.” Ott voltak a számok, amelyeket annak bizonyítására hoztak fel, hogy a Madrid a legnagyobb klub. Ami őt illeti, mindenben a tagok és a „futball javát” szolgálja.

„Minden nap a Real Madrid elnöke vagyok, és egy piacvezető vállalkozást vezetek, amely évi 50 milliárd eurós forgalmat bonyolít le. Velem 66 címet nyertünk futballban és kosárlabdában. Én vagyok a történelem legértékesebb elnöke. Nem magamat akarom megvédeni, hanem az intézményt” – ecsetelte.

A Marca közben nagy cikkben mutatta be a Cox Energy első emberét, „Enrique Riquelme, a kulisszák mögött álló férfi, akit Florentino Pérez kiemelt” címmel.

Érdekes nyár elé néz a Real Madrid.