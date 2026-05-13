ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.68
usd:
305.27
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Madrid, 2018. július 23.Andrij Lunyin ukrán kapust, a Real Madrid új játékosát bemutatja Florentino Pérez klubelnök a spanyol futballcsapat madridi otthonában, a Santiago Bernabeu Stadionban 2018. július 23-án. (MTI/EPA/Zipi)
Nyitókép: MTI/EPA/Zipi

Szürreális esemény – a Real Madrid elnöke mindenkiben ellenséget lát

Infostart

Minden idők egyik legszürreálisabb sajtótájékoztatóját tartotta a ritkán az újságírók elé álló Florentino Pérez.

„Jó napot kívánok, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem fogok lemondani.” A Valdebebas forró, zsúfolásig megtelt sajtótermében a sietve összehívott sajtótájékoztató résztvevői alig hittek a szemüknek és a fülüknek. A 79 éves Florentino Pérez egy íróasztalnál ült egy telefonnal, amit folyton babrált, előtte feküdt néhány papír, amiket nem látott, viszont bejelentette, hogy elnökválasztást ír ki a Real Madridnál. Ellenben nem jelentett be ezzel kapcsolatos részletet, például a lemondását, tekintve, hogy 2029-ig mandátuma van. Nem jelölt meg sem dátumot, sem választási bizottságot, nem közölt semmilyen részletet.

A Real Madrid aktuális ügyeiről sem esett szó, beleértve az edzőkérdést, nem beszélt sem Álvaro Arbeoláról, sem José Mourinhóról, és nem adott magyarázatot a lassan záruló szezon kudarcaira. „Nem azért vagyok itt, hogy sportügyekről beszéljek” – mondta Pérez. Ehelyett egy szürreális kirohanása volt, ami több mint egy órán át tartott.

A sajtóbeszámolók szerint a teremben az igazgatók egyre gyakrabban néztek egymásra: ez tényleg megtörténhet? Pérez folytatta és folytatta összefüggéstelen mondatokkal, azt állította, hogy „az egészségem tökéletes”. „Élvezem ezt” – de ez aligha volt igaz. Ez volt az első ilyen jellegű szembenézése a sajtóval Zinedine Zidane 2018-as távozása óta.

Érdekes a brit The Guardian meglátása: „Azon a napon szomorúnak tűnt; ezúttal viccesnek akart tűnni, de valójában egyáltalán nem volt vicces, hanem vádló és fenyegető, követelve, hogy az ellene összeesküvő ellenségek jöjjenek elő az árnyékból és álljanak ki, hogy legyőzhesse őket, mintha valami megbukó császár kézikönyvéből olvasna. Mindenhol ellenségek, paranoia is.”

A Marca ezt idézte tőle: „Abszurd kampánnyal el akarják venni tőlünk a klubot”.

Az elnök azt is mondta: „Le kell lőniük majd, mert a Madrid minden tagja támogat. „Megyek (…), hogy végezzek a rossz emberekkel.”

A Real Madrid alapszabálya szerint az elnökjelöltnek spanyolnak kell lennie, 20 éves klubtagsággal és 187 millió eurós vagyonnal.

Pérez a legutóbbi öt alkalommal egyedüli jelölt volt, a demokrácia sérülékenynek tűnt.

A jelenlegi elnök nem nevezte meg egyetlen lehetséges ellenlábasát sem, de valószínűleg a mindössze 39 éves Enrique Riquelme üzletemberre utalt, „aki dél-amerikai akcentussal beszélget a nagy áramszolgáltatókkal”.

Pérez még tovább ment. „Bízzátok rám a belső ellenségeket” – mondta. Ami a külső ellenségeket illeti, ott vannak az ultrák is.

És persze a bírók, Pérez szerint hét bajnoki címet „raboltak el” tőlük. Aztán nekiment a sajtónak, mint a főellenségnek. A média összeesküvést sző a Real Madrid ellen, és ellene is, mondta Pérez, elmondása szerint kitalálják, hogyan tehetik tönkre a klubot.

Kiemelte, hogy a Relevo nevű digitális sportlapot egyetlen céllal alapították – támadni a Real Madridot –, és 25 millió eurós adóssággal csődbe ment, ami a történet tanulsága. Bejelentette, hogy mindig is az ABC nevű lap olvasója volt, már az édesapja is, de lemond az előfizetéséről és szembeszállt az ABC a teremben tartózkodó újságírójával, akit azzal vádolt, hogy „minden nap Madridért küzd”. A riporter olyan méltósággal válaszolt, ami az elnökből hiányzott – olvasható egy helyszíni beszámolóban.

Aztán megint saját magát fényezte: „Kellemetlen azt mondani, hogy én vagyok a történelem legjobb elnöke, de hát az vagyok.” Ott voltak a számok, amelyeket annak bizonyítására hoztak fel, hogy a Madrid a legnagyobb klub. Ami őt illeti, mindenben a tagok és a „futball javát” szolgálja.

„Minden nap a Real Madrid elnöke vagyok, és egy piacvezető vállalkozást vezetek, amely évi 50 milliárd eurós forgalmat bonyolít le. Velem 66 címet nyertünk futballban és kosárlabdában. Én vagyok a történelem legértékesebb elnöke. Nem magamat akarom megvédeni, hanem az intézményt” – ecsetelte.

A Marca közben nagy cikkben mutatta be a Cox Energy első emberét, „Enrique Riquelme, a kulisszák mögött álló férfi, akit Florentino Pérez kiemelt” címmel.

Érdekes nyár elé néz a Real Madrid.

Kezdőlap    Sport    Szürreális esemény – a Real Madrid elnöke mindenkiben ellenséget lát

real madrid

elnökválasztás

florentino pérez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
cikkünk frissül

Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába.
 

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések.
 

Orbán Anita újabb információkat osztott meg a Kárpátalját ért dróntámadásról

Drónbecsapódás Kárpátalján, a helyszínen dolgoznak a hatóságok

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök a megbeszélés után sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak

Megtört a jég? Ukrajna most olyat ígért Magyarországnak, amire kevesen számítottak

Az ukrán fél szerint az első uniós csatlakozási klaszter megnyitása összhangban áll Magyarország kisebbségvédelmi álláspontjával is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 15:32
Carlo Ancelotti szerint Neymar sorsa a saját kezében van
2026. május 13. 09:32
Délután elstartol a Tour de Hongrie – sport a tévében
×
×