2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Nyitókép: Unsplash

Három tonna gyümölcs volt a pláza parkolójában – szinte mind meg kellett semmisíteni

Infostart / InfoRádió

Folytatódik a fellépés az illegális gyümölcsárusokkal szemben – számolt be az InfoRádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

Folyamatosak az élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseink, és ennek keretében illegális gyümölcsárusokat is folyamatosan ellenőrzünk. Rengeteg bejelentés érkezik, hogy parkolókban olyan árusok adnak el gyümölcsöket, akik vélhetően nem rendelkeznek engedéllyel – mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban.

„A gyakorlati tapasztalatunk az, hogy ez valóban így van, ezért a rendőrséggel és más hatósággal együtt folyamatosan ellenőrzünk. Legutóbb

a soroksári bevásárlóközpont egyik parkolójában szálltunk ki a kollégákkal, és kilenc különböző árus mintegy három tonna terméket vizsgáltuk meg. És ebből több mint 2,6 tonnát kivontunk az áruforgalomból és elrendeltük a megsemmisítését.

Súlyos minőségi hibák merültek fel, például penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős hiányosságok voltak az ilelgális áru nyomon követhetőségében, ezért került sor a fellépésre” – mondta a sajtófőnök.

Az árusok

  • egyrészt nem rendelkeztek engedéllyel,
  • másrészt nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal.

Nem tudták hitelt érdemlően azt igazolni, hogy honnan szerezték ezt az árut, és ennek komoly élelmiszerbiztonsági következménye is lehet – fogalmazott.

Ezek a gyümölcsök elsősorban eper, áfonya, de más zöldségek, gyümölcsök is voltak.

Komoly veszélyt jelent, ha

  • nem megfelelő hőmérsékleten tárolják ezeket,
  • közvetlen napsütésben,
  • poros szennyezett környezetben,

ami kifejezett élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Másrészt pedig,

ha bármilyen megbetegedés vagy élelmiszerbiztonsági probléma történik, gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ez pedig különösen súlyos kockázat a fogyasztók számára.

Mindez ráadásul versenyhátrányt is okoz a szabályosan működő, jogkövető vállalkozásoknak, legyen szó őstermelőkről, kereskedőkről vagy más piaci árusokról. Emiatt is volt szükség a fellépésre, illetőleg a rendőrség bevonására is.

Ilyenkor hatósági eljárás indul az illegális árussal szemben, bírság kiszabásának is helye van, és az árut is el lehet adott esetben kobozni. Itt most még az eljárások folyamatban vannak, de korábbi tapasztalatok alapján adott esetben még rendőrségi eljárás is indulhat bizonyos bűncselekmények gyanúja esetén. Az illegális árusok többsége nem magyar állampolgárságú, úgyhogy egyéb eljárások is folyamatban vannak velük szemben – mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Donald Trump Kínába érkezik: mindkét fél nagyon akarja a találkozót, de egyiknek sem kedvező az időpont a szakértő szerint

Donald Trump amerikai elnök szerdán Hszi Csin-Ping kínai elnök meghívására Kínába látogat, útja péntekig tart. Szakértők szerint a fontosabb kérdésekben távol van a két szuperhatalom álláspontja. A találkozó időzítése egyik félnek sem kedvező – mondta Salát Gergely sinológus az InfoRádióban.
 

Kemény intézkedéseket jelentett be a környezetért felelős miniszter

Leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat - írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán Facebook oldalán.
 

Ursula von der Leyen végleg rázárhatja a kaput az uniós vidékfejlesztésre

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen arra készülhet, hogy az unió közös költségvetésének átstrukturálásával párhuzamosan bezárja vagy beolvasztja a kohéziós forrásokért felelős igazgatóságot is, és helyette az új prioritásoknak megfelelő módon alakítja át a Berlaymont alá tartozó intézmények rendszerét. Két forgatókönyv is létezik az átalakításra, de von der Leyen szemében elavulttá válhatott a lemaradott régiók fejlesztésének eddigi módja, ezért az lehet a célja, hogy a versenyképességi szempontok ezen a területen is hangsúlyosabban érvényesüljenek.

Azonnali moratóriumot hirdetett Gajdos László: itt vannak a részletek a miniszter döntéséről

A miniszter szerint az erdők nemcsak faanyagot, hanem Magyarország jövőjét is jelentik.

Streeting leaves Downing Street after 17-minute Starmer meeting ahead of King's Speech

King Charles will set out the government's planned new laws at the State Opening of Parliament from 11:30 BST.

