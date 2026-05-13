Három tonna gyümölcs volt a pláza parkolójában – szinte mind meg kellett semmisíteni

Folyamatosak az élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseink, és ennek keretében illegális gyümölcsárusokat is folyamatosan ellenőrzünk. Rengeteg bejelentés érkezik, hogy parkolókban olyan árusok adnak el gyümölcsöket, akik vélhetően nem rendelkeznek engedéllyel – mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban.

„A gyakorlati tapasztalatunk az, hogy ez valóban így van, ezért a rendőrséggel és más hatósággal együtt folyamatosan ellenőrzünk. Legutóbb

a soroksári bevásárlóközpont egyik parkolójában szálltunk ki a kollégákkal, és kilenc különböző árus mintegy három tonna terméket vizsgáltuk meg. És ebből több mint 2,6 tonnát kivontunk az áruforgalomból és elrendeltük a megsemmisítését.

Súlyos minőségi hibák merültek fel, például penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős hiányosságok voltak az ilelgális áru nyomon követhetőségében, ezért került sor a fellépésre” – mondta a sajtófőnök.

Az árusok

egyrészt nem rendelkeztek engedéllyel,

másrészt nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal.

Nem tudták hitelt érdemlően azt igazolni, hogy honnan szerezték ezt az árut, és ennek komoly élelmiszerbiztonsági következménye is lehet – fogalmazott.

Ezek a gyümölcsök elsősorban eper, áfonya, de más zöldségek, gyümölcsök is voltak.

Komoly veszélyt jelent, ha

nem megfelelő hőmérsékleten tárolják ezeket,

közvetlen napsütésben,

poros szennyezett környezetben,

ami kifejezett élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Másrészt pedig,

ha bármilyen megbetegedés vagy élelmiszerbiztonsági probléma történik, gyakorlatilag lehetetlen visszakövetni az áru útját, ez pedig különösen súlyos kockázat a fogyasztók számára.

Mindez ráadásul versenyhátrányt is okoz a szabályosan működő, jogkövető vállalkozásoknak, legyen szó őstermelőkről, kereskedőkről vagy más piaci árusokról. Emiatt is volt szükség a fellépésre, illetőleg a rendőrség bevonására is.

Ilyenkor hatósági eljárás indul az illegális árussal szemben, bírság kiszabásának is helye van, és az árut is el lehet adott esetben kobozni. Itt most még az eljárások folyamatban vannak, de korábbi tapasztalatok alapján adott esetben még rendőrségi eljárás is indulhat bizonyos bűncselekmények gyanúja esetén. Az illegális árusok többsége nem magyar állampolgárságú, úgyhogy egyéb eljárások is folyamatban vannak velük szemben – mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.