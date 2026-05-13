Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A leköszönő Orbán-kormány még tavaly szeptemberben idén május 13-áig hosszabbította meg az ukrajnai háborúra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez jár le szerdán éjfélkor, és mivel az új Országgyűlés a szombati alakuló ülésén egy jogszabály-módosítással megoldotta a jogi zűrzavarral fenyegető helyzetet, a veszélyhelyzetet nem kell ideiglenesen sem meghosszabbítani

Ha az új parlament nem lépett volna, akkor minden olyan, a háborús, vagy korábban a koronavírus-járványra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva hozott rendelet is érvényét vesztette volna, jogi káoszt okozva az országban – írja összefoglalójában a Privátbankár.

Magyar Péter, az új miniszterelnök még a beiktatása előtt azt kérte a távozó kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, hogy legyen idő módosítani a veszélyhelyzettel összefüggő rengeteg, több mint száz rendeletet, de erre nem került sor. A helyzetet szombaton, az alakuló ülésén az új Országgyűlés úgy oldotta meg, hogy a legfontosabb rendeleteket törvényi szintre emelte. A törvények május 14-én lépnek hatályba, és így a veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben maradnak, legalábbis további módosításukig – így

a most felállt új kormány időt nyert a részletek végiggondolására és a szabályok szükség esetén egyenkénti módosítására.

Ezek a rendeletek a költségvetéstől az ATM-eken át a rezsikedvezményekig, benzinárstopig, árrés-stopokig, önkormányzati számlákig, fagykár, aszálykár- és járványkári kifizetésekig az élet rengeteg területét érintik.