2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

Infostart

Hat év után szerda éjfélkor véget ér a veszélyhelyzet – amit először a covid-járványra, majd az orosz–ukrán háborúra hivatkozva hirdetett ki az Orbán-kormány.

A leköszönő Orbán-kormány még tavaly szeptemberben idén május 13-áig hosszabbította meg az ukrajnai háborúra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez jár le szerdán éjfélkor, és mivel az új Országgyűlés a szombati alakuló ülésén egy jogszabály-módosítással megoldotta a jogi zűrzavarral fenyegető helyzetet, a veszélyhelyzetet nem kell ideiglenesen sem meghosszabbítani

Ha az új parlament nem lépett volna, akkor minden olyan, a háborús, vagy korábban a koronavírus-járványra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva hozott rendelet is érvényét vesztette volna, jogi káoszt okozva az országban – írja összefoglalójában a Privátbankár.

Magyar Péter, az új miniszterelnök még a beiktatása előtt azt kérte a távozó kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, hogy legyen idő módosítani a veszélyhelyzettel összefüggő rengeteg, több mint száz rendeletet, de erre nem került sor. A helyzetet szombaton, az alakuló ülésén az új Országgyűlés úgy oldotta meg, hogy a legfontosabb rendeleteket törvényi szintre emelte. A törvények május 14-én lépnek hatályba, és így a veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben maradnak, legalábbis további módosításukig – így

a most felállt új kormány időt nyert a részletek végiggondolására és a szabályok szükség esetén egyenkénti módosítására.

Ezek a rendeletek a költségvetéstől az ATM-eken át a rezsikedvezményekig, benzinárstopig, árrés-stopokig, önkormányzati számlákig, fagykár, aszálykár- és járványkári kifizetésekig az élet rengeteg területét érintik.

kormány

jog

veszélyhelyzet

Magyar Péter bemutatta a székhelyét

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz – közölte Magyar Péter.
 

Magyar Péter nem költözik el

Máris itt van az első tiszás kormányszóvivői tájékoztató

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljából új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői támogatják, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA).

A Magyar Telekom gyorsjelentésében közölte, hogy július 1-jétől visszatér az inflációkövető díjkorrekció.

Tariffs, the competition over tech, the Iran war and Taiwan are on the agenda for the leaders of the two superpowers.

