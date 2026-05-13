ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.99
usd:
305.75
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Ukrajna ígéri: figyelembe fogja venni a magyar kisebbség érdekeit

Infostart / MTI

Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit – közölte Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes

Az európai és euroatlanti integrációért felelős kormányfőhelyettes szavai szerint ezen a héten alakult meg az új magyar kormány, így Ukrajna számára van egy „időablak”, amely lehetőséget ad arra, hogy mindenkivel megértesse: az első európai uniós tárgyalási klaszter megnyitása Magyarország álláspontja szerint is előnyös a nemzeti kisebbségek védelme szempontjából.

„Létezik egy megfelelő mérce a nemzeti kisebbségek tiszteletben tartására az Európai Unió tagállamaival szemben támasztott követelményekben. Van egy cselekvési terv, amelyet ezzel az útitervvel együtt dolgoztunk ki, és zajlanak a nemzeti kisebbségeket érintő intézkedések. Ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország minden érdekét” – mutatott rá Kacska.

Megjegyezte, komoly remény van arra, hogy az új magyar kormány megalakulásával megkezdődhet a munka. „Sok olyan dátum van a naptárban, amikor a szükséges döntések meghozhatók. Ezért valóban úgy gondoljuk, hogy a Coreper szintjén, vagyis az EU-tagállamok állandó képviselőinek szintjén sor kerülhet mind a hat tárgyalási klaszter sürgős jóváhagyására” – jelentette ki.

Reményét fejezte ki, hogy ez május 26-án megtörténik, egyúttal hozzátette, hogy „nem nagy probléma” az sem, ha csupán június 16-án lesz meg. „Ahhoz azonban, hogy fenntartsuk a politikai egységet és szolidaritást, nagyon fontos, hogy az Európai Unió meghozza ezeket a döntéseket, majd a ciprusi EU-elnökség végéig közösen lezárjuk a folyamatot” – hangsúlyozta az ukrán politikus.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna ígéri: figyelembe fogja venni a magyar kisebbség érdekeit

ukrajna

kisebbség

határon túli magyarok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
cikkünk frissül

Megkezdődött a Tisza-kormány első kormányszóvivői sajtótájékoztatója
Ópusztaszeren tartja első, kihelyezett ülését a szerdán hivatalba lépett Tisza-kormány, amelyről kilépve a három új kormányszóvivő kezdte a tájékoztatót, amelyet Magyar Péter tart. A Kárpátalját ért orosz dróntámadásokra is reagált a kormány, és a miniszterelnök ismertette jövő heti programját, külföldi útjai mellett két kormányülés is lehet, nem csak jövő héten, hanem azután is. Berendelték az orosz nagykövetet. Haváriahelyzet van az aszály miatt, plusz intézkedések jönnek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér által Ópusztaszeren elmondottakat is ismertették, újabb olajtartalékokat szabadítanak fel. Várhatóan 17 kormányhatározat születik szerdán. A május 25-i héten politikai megállapodást köthet Magyar Péter az uniós pénzekről, de vannak még kérdések. Tóth Péter visszatér a politikába. A nem távozó közjogi méltóságok eltávolítására alkotmánymódosítást helyeztek kilátásba.
 

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Ungvárt is elérték az orosz drónok, Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát – frissítve

Folytatódott az orosz dróntámadás Kárpátalja ellen. A korábbi, Szolyva és az Ökörmezői (Mizshirja) térség felől érkező hírek után már Ungvárról is becsapódásokról és robbanásokról érkeztek jelentések.
 

Orbán Anita újabb információkat osztott meg a Kárpátalját ért dróntámadásról

Drónbecsapódás Kárpátalján, a helyszínen dolgoznak a hatóságok

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

Beszél Magyar Péter, érkeznek az új kormány első fontos döntései

A kedden frissen megalakult kormány a mai napon már kormányülést is tart, Magyar Péter közlése szerint a gyermekvédelemtől az aszályhelyzeten át a kormány által kötött nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáig egy sor fontos ügy kerül terítékre. A miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart, amiről élőben tudósítunk a helyszínről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok

Szívesen fizetünk a zenéért, vagy még mindig az ingyenes megoldásokat keressük? És hogyan alakította át a streaming a teljes zeneipart? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 18:37
Több ország is bejelentkezett a Németországból kivonandó amerikai katonákért
2026. május 13. 17:44
Ungvárt is elérték az orosz drónok, eközben Szlovákia egy időre lezárta az ukrán határát
×
×