Víruskitörés miatt 1700 ember rekedt egy óceánjárón Franciaország partjainál

Az Ambassador Cruise Line hajózási társaság Ambition nevű kirándulóhajóján 1233 utas és 514 fős személyzet tartózkodik. Egy 90 év körüli turista meghalt, és mintegy 50 utasnak vannak gyomor- és bélhurutra utaló tünetei. A laborvizsgálatok folyamatban vannak annak felderítésére, hogy kimutatható-e a norovírus a betegek szervezetében. Az első tesztek nem mutatták ki a norovírust, de a bordeaux-i kórházban még további vizsgálatokat végeznek el.

A francia hatóságok elővigyázatosságból egyelőre nem engedik partra szállni az embereket.

A hajón utazók között sok brit és ír állampolgár van.

Az Ambition május 6-án indult a Skócia partjaitól északra fekvő Shetland-szigetekről, megállt Belfastban, Liverpoolban és Brestben, majd kedden este között ki Bordeaux-ban, ahonnan elvileg Spanyolország felé kellene továbbhaladnia.

A hányásos-hasmenéses tünetek hétfőn jelentek meg legintenzívebben az utasok körében, amikor a hajó már Brestben volt. Az idős utas a francia városban történt kikötés előtt halt meg.

A regionális egészségügyi hatóság közleménye szerint nincs semmiféle arra utaló jel, hogy a Bordeaux-ban álló hajó betegeinek köze lenne a holland Hondius óceánjáróhoz, amelyen hantavírus-fertőzés jelent meg. Inkább azt gyanítják, hogy ételfertőzés lehet a gyomorinfluenza hátterében, amely ugyan könnyen terjed, de általában nem jár súlyos következményekkel.