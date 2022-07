Új favoritja van a brit miniszterelnöki címért folyó versengésnek

A jelöltek közül talán Rishi Sunak volt pénzügyminiszter és Liz Truss külügyminiszter neve csenghet ismerősen a magyaroknak - kezdte Gálik Zoltán. A budapesti Corvinus Egyetem docense rajtuk kívül még három jelöltet említett: Kemi Badenoch esélyegyenlőségi minisztert, Penny Mordaunt védelmi állatitkárt és egy olyan szereplőt, aki eddig nem vett részt a kormányzásban. Tomi Tugandhat a tiszta lap politikáját hozná el - hangsúlyozta a brit ügyek szakértője.

Gálik Zoltán azt is elmondta, hogy eddig már két televíziós vita volt a jelöltek között. Ezeket többen kritizálták, mondván, hogy nagyon "show" jellegük volt. Főleg csak arról szóltak, hogy a jelöltek milyen válaszokat tudnak adni az adózás és a megélhetés kérdéseiben. Persze a válaszok nem a választóknak, hanem a konzervatív képviselőknek, a párt tagjainak szóltak. Más, nagy kérdésekről egyelőre nem volt szó - szögezte le a Corvinus Egyetem docense.

"Ha lehet valamilyen mérleget vonni, akkor azt mondhatnánk, hogy

mindkét vitában Rishi Sunak egykori pénzügyminiszter volt a legmeggyőzőbb,

azonban a volt pénzügyminiszternek a Konzervatív Párton belül nincs akkora támogatottsága, mint amekkora a tory szavazók, vagy a teljes választásra jogosult népesség körében van. Ő mindenképpen bekerül az utolsó fordulóba, ahol már csak két jelöltből kell a pártnak kiválasztania az új elnököt. Nagy kérdés, hogy a végső fordulóban, amikor a konzervatív képviselők szavaznak (levélben), akkor elnyeri-e majd a támogatásukat" - vázolta a helyzetet az egyetemi oktató.

A második helyen Liz Trusst lehet említeni, aki felzárkózott Penny Mordaunt nyomdokába. Utóbbi egy hete még a legesélyesebbnek tűnt, de jelenleg már úgy néz ki, hogy Rishi Sunak mindenképpen bekerülne az utolsó fordulóba és vagy Liz Truss-szal, vagy pedig Penny Mordaunt-tel kell megküzdenie.

A végeredmény szeptember 5-re várható.

Nagy-Britanniában egyértelműen a legégetőbb problémát a megélhetési válság, az energiaválság, illetve a gazdasági helyzet kezelése jelenti - közölte Gálik Zoltán. Hiszen nemcsak recesszió felé hajlott az ország gazdasága az utóbbi hónapokban, hanem megbomlott a költségvetési egyensúly is.

Majdnem 10 százalékos az infláció, ami 40 éve ót a legmagasabb.

Ám ezeken túl is van még számos nyitott kérdés. Ezek között első helyen szerepelt a Johnson-kormányzatban is a brexit lezáratlansága, ami még mindig megosztja a Konzervatív Pártot, elég csak az észak-ír helyzetre gondolni. A parlament előtt van ugyanis a törvény, amely a minisztereknek olyan jogokat adna, amelyekkel felülírhatnák még a nemzetközi megállapodást is. Mindezek mellett az ukrán helyzet kezelése is égető probléma - sorolta a Corvinus Egyetem tanára.

"Nagy kérdés, hogy az új miniszterelnök milyen legitimitással fog rendelkezni,"

hiszen a Konzervatív Párt ugyan meg fogja választani, de a jelöltekről, akik a pozícióba kerülhetnének, néha még a saját párttársaik sem tudnak túl sokat" -mondta az InfoRádióban Gálik Zoltán.

Nyitókép: MTI/EPA/ITV/Jonathan Hordle