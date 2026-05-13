Romlik a helyzet Németországban, csak az energiaárak 10,1 százalékkal ugrottak meg áprilisban

Egy hónap alatt 0,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 1,1 százalékos növekedést követően.

Az éves infláció gyorsulását elsősorban az energiatermékek drágulása okozta. Ruth Brand, a Destatis elnöke azt mondta, hogy az iráni háború miatt emelkedő energiaárak már második hónapja gyorsítják az inflációt.

A Destatis közleménye szerint Németországban éves összevetésben az energiaárak 10,1 százalékkal ugrottak meg áprilisban, miután egy hónappal korábban 7,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerárak is gyorsuló ütemben, 1,2 százalékkal nőttek egy év alatt a márciusi 0,9 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára 2,8 százalékkal emelkedett, miután egy hónappal korábban 3,2 százalékkal nőtt.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció a márciusi havi 2,5 százalék után 2,3 százalékon állt áprilisban.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztói árindex-emelkedés mértéke éves bázison 2,9 százalékra gyorsult az előző havi 2,8 százalékos növekedést követően; havi összevetésben pedig 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak áprilisban a márciusi 1,2 százalékot követően.