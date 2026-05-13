2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Romlik a helyzet Németországban, csak az energiaárak 10,1 százalékkal ugrottak meg áprilisban

Infostart / MTI

Németországban 2,9 százalékra, 2024 januárja óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció áprilisban az egy hónappal korábban jegyzett 2,7 százalékról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis ismertetett végleges adatai szerint.

Egy hónap alatt 0,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző hónapban jegyzett 1,1 százalékos növekedést követően.

Az éves infláció gyorsulását elsősorban az energiatermékek drágulása okozta. Ruth Brand, a Destatis elnöke azt mondta, hogy az iráni háború miatt emelkedő energiaárak már második hónapja gyorsítják az inflációt.

A Destatis közleménye szerint Németországban éves összevetésben az energiaárak 10,1 százalékkal ugrottak meg áprilisban, miután egy hónappal korábban 7,2 százalékkal emelkedtek. Az élelmiszerárak is gyorsuló ütemben, 1,2 százalékkal nőttek egy év alatt a márciusi 0,9 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára 2,8 százalékkal emelkedett, miután egy hónappal korábban 3,2 százalékkal nőtt.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció a márciusi havi 2,5 százalék után 2,3 százalékon állt áprilisban.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált fogyasztói árindex-emelkedés mértéke éves bázison 2,9 százalékra gyorsult az előző havi 2,8 százalékos növekedést követően; havi összevetésben pedig 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak áprilisban a márciusi 1,2 százalékot követően.

Megkezdődött a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Kivételesen, az első alkalommal Ópusztaszeren ülésezik a Magyar Péter miniszterelnök által vezetett Tisza-kormány, amelynek tagjai egy kitérő után késve, de odaértek a helyszínre. A kormányülés meg is kezdődött. Alaptörvény-módosításokat, az aszálykérdést és az energiaügyeket is megtárgyalják, majd az ülés után megtartják az első kormányszóvivői tájékoztatót is.
 

Vége a leállásnak: újra elindulnak a Wizz Air gépei Magyarországról Tel-Avivba, de bármikor jöhet az újabb változás

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést - közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Most érkezett: rendkívüli bejelentést tett a magyar külügyminiszter a kárpátaljai támadásról

Orbán Anita külügyminiszter videóüzenetben közölte, hogy az új kabinet első kormányülésén napirendre veszik a támadást.

Trump arrives in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

The leaders of the global superpowers are expected to discuss the war in Iran, tariffs, AI and Taiwan during the two-day visit.

