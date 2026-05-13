Csütörtökön elkezdődhet a miniszterelnök elmozdítását célzó eljárás a brit Munkáspártban

Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz - közölték Streeting közeli munkatársai a brit közszolgálati médiatársasággal.

Streeting szerdán felkereste a Downing Streeten Starmert, de az alig negyedórás találkozóról sem ő, sem a miniszterelnök nem tett közzé nyilatkozatot.

Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként.

Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – előterjesszen egy közös nyilatkozatot, amelyben megnevezik az általuk pártolt utódjelöltet.