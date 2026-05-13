2026. május 13. szerda Imola, Szervác
A Mercedes kecskeméti gyára 2026. február 26-án, a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából tartott ünnepség idején.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

KSH: márciusban 6,7 százalékkal nőtt az ipari termelés

Infostart / MTI

Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – erősítette meg szerdán kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt a februárinál.

Márciusban az ipari export volumene 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 3,8, a 15 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 2,0 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7,0, a csekély súlyú bányászaté 7,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,3 százalékkal bővült márciusban az egy évvel korábbihoz képest.

A KSH részletezte: a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás volumene 3,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 5,6, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,4 százalékkal emelkedett.

A feldolgozóipari termelés 12 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 22 százalékkal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 69 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 9,2 százalékkal visszaesett.

A villamos berendezés gyártása 11,4 százalékkal haladta meg 2025 márciusának alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 34, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 13,6 százalékkal bővült.

Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 9,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, mind a külpiaci, mind a hazai eladások emelkedtek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 9,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,8, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 9,9 százalékkal nőtt márciusban az előző év azonos hónapjához mérten. A gépek, gépi berendezések gyártása 20 százalékkal bővült 2025 márciusához viszonyítva.

A jelentés szerint az ipari termelés hat régióban nőtt, kettőben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 25 százalékos volumenbővülést Észak-Alföldön, a jelentősebb, 6,2 százalékos visszaesést Dél-Alföldön regisztrált a KSH.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 11,6 százalékkal bővült 2025 márciusához mérten. Az új belföldi rendelések 18,1, az új exportrendelések 10,6 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány március végén 26 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Az első negyedévben az ipari termelés 1,0 százalékkal nőtt. Az összes értékesítés 64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,5 százalékkal emelkedett, a 36 százalékot képviselő hazai értékesítésé 2,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 25 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 0,5 százalékkal mérséklődött. A többiben 1,6 és 21 százalék közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában - közölte a KSH.

Növekvő inflációra számít az Oeconomus

Magyar Péter nem költözik el

Tízmilliárdokat buktak a befektetők a szigetországban - az ingatlanalapok megszenvedték a magas kamatokat

A kisbefektetők egyre inkább hátat fordítanak az egyesült királyságbeli kereskedelmi ingatlanoknak: az elmúlt öt évben 20 milliárd fonttal csökkent az ingatlanalapokban és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokban, azaz SZIT-ekben tartott vagyon. A szektor hozamai messze elmaradnak a teljes részvénypiac teljesítményétől, ahogy a magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták - tudósított a Financial Times.

Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták

Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

His talks with the health secretary, seen as a potential leadership rival, come after the PM resisted Labour calls to stand down.

