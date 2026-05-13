Ez Gajdos László első miniszteri lépése

Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak (fókák, rozmárok), nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden a Magyar Hangnak.

A Nyíregyházi Állatpark volt igazgatója jelezte: megvárják a már futó cirkuszi évad végét az intézkedés életbe léptetésével, hogy egyetlen társulat se kerüljön nehéz helyzetbe. Úgy tudja, már csak egy olyan cirkusz van Magyarországon, ahol lép még fel elefánt.

Parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta már hivatalba lépett miniszter a témához annyit tett még hozzá, hogy eddig elterjedt gyakorlat volt, hogy nyugat-európai cirkuszi társulatok Magyarországon turnéztatták azokat az állataikat, amelyekkel a tilalom miatt saját hazájukban már nem szerepelhettek. ez azonban véget fog érni.

A tárcavezető mindezek mellett leszögezte: állati fellépők nélkül nincs cirkusz, így a háziállatok, papagájok, illetve néhány olyan faj (például lámák) szerepeltetése elé, amelyek jól tűrik a cirkuszi körülményeket, nem gördítenek akadályt.