2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Budapest, 2026. május 11.Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ez Gajdos László első miniszteri lépése

Infostart

Az EU-ban már csak nálunk nem tiltja a törvény a vadállatok, így az elefántok, fókák, majmok és nagymacskák szerepeltetését, ezt pedig külföldi társulatok is kihasználták – egészen eddig.

Az Európai Unióban utolsóként Magyarországon is betiltják az elefántok, úszólábúak (fókák, rozmárok), nagymacskák és főemlősök cirkuszi szerepeltetését – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden a Magyar Hangnak.

A Nyíregyházi Állatpark volt igazgatója jelezte: megvárják a már futó cirkuszi évad végét az intézkedés életbe léptetésével, hogy egyetlen társulat se kerüljön nehéz helyzetbe. Úgy tudja, már csak egy olyan cirkusz van Magyarországon, ahol lép még fel elefánt.

Parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta már hivatalba lépett miniszter a témához annyit tett még hozzá, hogy eddig elterjedt gyakorlat volt, hogy nyugat-európai cirkuszi társulatok Magyarországon turnéztatták azokat az állataikat, amelyekkel a tilalom miatt saját hazájukban már nem szerepelhettek. ez azonban véget fog érni.

A tárcavezető mindezek mellett leszögezte: állati fellépők nélkül nincs cirkusz, így a háziállatok, papagájok, illetve néhány olyan faj (például lámák) szerepeltetése elé, amelyek jól tűrik a cirkuszi körülményeket, nem gördítenek akadályt.

cirkusz

miniszter

tiltás

intézkedés

vadállat

gajdos lászló

tisza-kormány

élő környezetért felelős miniszter

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Magyar Péter számos közjogi méltóság távozását követeli. Erről, és az esetleges alkomtányozásról az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy még idén hadrendbe állítják a Szarmat interkontinentális ballisztikus (ICBM) rakétát, amelyet a világ legerősebb nukleáris fegyverének nevezett - írja a Reuters. Hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de még nem lehet konkrétumokról, sem a végleges dátumról beszélni – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 13.)

A Pénzcentrum 2026. május 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

The PM's talks with the health secretary come after he resisted Labour calls for him to stand down, with four ministers resigning on Tuesday.

2026. május 13. 07:16
Lezárták az M5-öst: igen nagy a torlódás egy kamionbaleset miatt
2026. május 13. 06:52
Egyre nagyobb a baj: történelmi mélypont közelében a Tisza vízállása – videó
