Szinte csak vesztesei vannak a francia regionális választásnak - szakértő

Nem sikerült győznie egyetlen régióban sem a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülésnek a franciaországi regionális választások vasárnapi második fordulójában, nagyon alacsony, alig 35 százalékos részvétel mellett. A regionális választások másik nagy vesztese Emmanuel Macron államfő pártja, amely messze nem érte el a célul kitűzött 15 százalékos támogatottságot. A 13 európai régió többségét, hetet eddig az ellenzéki jobbközép Köztársaságiak irányították, hatot pedig a szintén ellenzéki baloldal, s a következő hét évben is ugyanilyen arányban fog megoszlani a hagyományos pártok között a régiók vezetése.

Csak minden ötödik fiatal ment el szavazni, míg az idősek sokkal aktívabbak. Ez is lehet az oka annak, hogy ennyire alacsony volt a részvételi arány, gyakorlatilag ugyanakkora volt, mint az első fordulóban – mondta Fejérdy Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. A helyhatósági választásokon mindig alacsonyabb a részvétel, mint például az elnökválasztáson, de az 1958-ban kezdődött V. köztársaság történetében ilyen méretű távolmaradásra egyetlen választáson sem volt példa.

Marine Le Pen a választási kudarc után több okot is felhozott, az első forduló előtt voltak olyan hírek, hogy a különböző kampányanyagok nem jutottak el megfelelő módon a szavazókhoz, emiatt a szenátusban össze is hívtak egy vizsgálóbizottságot, de a szakértő szerint valójában

nem nagyon tud magyarázatot adni a vereségre Marine Le Pen, ezért inkább azt mondja, hogy teljesen más egy elnökválasztás,

mint egy regionális választás, és arra biztatja a választóit, hogy álljanak ki mögötte.

Nemcsak a Nemzeti Tömörülés szerepelt gyengén, hanem Emmanuel Macron államfő pártja is, amely messze nem érte el a célul kitűzött 15 százalékos támogatottságot sem.

"A két nagy vesztes párt az, amely a 2022-es választások eddig esélyesnek tartott két jelöltjét hozná. Az a forgatókönyv, amelyet a jelenlegi elnök erőltet, miszerint ő Franciaország nagy védelmezője a radikális jobboldali előretöréssel szemben, nem fog működni, hiszen Le Pen is gyengén került ki ebből a választási fordulóból" – mondta Fejérdy Gergely, ezért szerinte előfordulhat, hogy egy harmadik szereplő is belép a képbe.

Leginkább Xavier Bertrand esélyes erre, aki most megnyerte az északi régiót. A korábbi republikánus, de most is a jobbközép pártokhoz kapcsolódó jelöltnek 18 százalékos támogatottságot mértek az elmúlt héten, ugyanakkor egyelőre nem látszik nagy változás, hiszen a legfrissebb felmérések alapján továbbra is Emmanuel Macron és Marine Le Pen fej fej mellett a leginkább támogatott az elnökválasztáson. Ez 24-26, illetve 24-27 százalékos támogatottságot jelentene az első fordulóban.

