Késeléses támadás Londonban, többen megsérültek

A támadás a Temzétől délre fekvő Streatham városrész forgalmas főutcáján történt, a támadót a rendőrök agyonlőtték. Szemtanúk a közösségi médiafelületeken egybehangzóan arról számoltak be, hogy három lövést hallottak.

Armed police and ambulances all over #streatham pic.twitter.com/XRlHXE2mYX